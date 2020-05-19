Китайские медики научились предсказывать смерть от COVID-19

19.05.2020, 21:53, Разное

Недавно китайские исследователи провели новое исследование, предметом которого стало изучение образцов крови пациентов, зараженных коронавирусом нового типа. В результате исследователи смогли идентифицировать три биологических признака, с точностью до 90% сигнализирующих о повышенном риске предстоящей смерти больных.

В частности, в ходе исследования учеными были проанализированы образцы крови людей, зараженных в Ухане в период эпидемии, в количестве 485 человек. Отмечается, что 201 пациент из упомянутой группы в итоге выздоровели, а 174 – скончались. Подвергнув анализы умерших тщательному изучению, медики смогли выявить три биомаркера, характерных для всех ушедших из жизни пациентов. Первым из них был назван повышенный уровень фермента лактатдегидроганаза (ЛДГ), который свидетельствует о наличии процесса разрушения тканей организма в ходе различных заболеваний органов, в том числе – нижних дыхательных путей. Следующим маркером стал показатель низкого уровня лимфоцитов и лейкоцитов, формирующих иммунную систему человека. Третий же свидетельствовал о наличии увеличившегося количества высокочувствительных С-реактивных белков, напрямую указывающих на воспалительный процесс.

По мнению специалистов, важность открытия заключается в том, что, зная о вышеуказанных маркерах и выявив их в анализах зараженных SARS-CoV-2 пациентов, уже за десять дней можно спрогнозировать риск их возможной смерти. Соответственно, в таком случае будут веские основания для определения приоритетности лечения именно таких больных. Об этом пишет интернет-издание Daily Mail.