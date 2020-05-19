Зарубежные эксперты приняли участие в обсуждении избирательных новаций

19.05.2020, 21:48, Новости дня

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» провела во вторник онлайн-дискуссию «Новеллы избирательного законодательства: взгляд экспертов». Эксперты обсудили новации избирательного законодательства: какие изменения в избирательном процессе предлагаются законопроектами, как новыми правовыми решениями смогут воспользоваться участники выборов и референдумов.

20 мая Совет Федерации рассмотрит вопросы о внесении изменений в отдельные законодательные акты. Законопроекты, принятые Государственной думой, предусматривают ряд изменений избирательного законодательства, в части уточнения требований к кандидатам, совершенствования организации процедур выборов и референдумов, внедрения новых цифровых технологий.

В ходе онлайн-дискуссии эксперты выразили уверенность, что внедрение новых цифровых технологий в избирательный процесс крайне необходимы. Участники дискуссии обсудили механизмы интеграции цифровых технологий в электоральный процесс, вопросы обеспечения защиты избирательных прав граждан, с учетом международного опыта и практики организации выборов и референдумов.

Сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль», член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод указал на учет законодателями веяний времени.

«Надо учитывать и непростую ситуацию, связанную с пандемией и международный опыт, в частности организацию почтового голосования в Польше. Например, в Германии этот способ существует 40 лет. Никто не навязывает избирателям только голосование по почту или по интернету. Это всегда право выбора самого избирателя, гражданина и никто его право ограничить не может», – сообщил эксперт.

Эстонский журналист, политолог Николай Мейнерт рассказал об опыте электронного голосования в Эстонии.

«Эстония начала цифровизацию давно. Электронная система воспринимается как живая, однако и не без проблем. Избиратель должен быть уверен, что его голос дойдет до общего подсчета. Все равно возникают по этому поводу вопросы. Должна сохранятся анонимность – это приоритет. Анонимность вступает в конфликт с контролем. Как это процесс проверять? Подготовка заранее необходима», – рассказал он.

Польский публицист Мачей Вишневский рассказал об опыте реализации голосования по почте в Польше.

«Выборы через почту – очень большой логический труд и государство должно быть очень хорошо подготовлено. Нельзя приступать к выборам по почте не подготовленными, это только дает критикам веские аргументы о том, что выборы не были демократическими», – сказал он.

В свою очередь член правления Российской ассоциации политической науки, заместитель директора Истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что вносимые изменения находятся в тренде общемирового развития.

«Мы опираемся на опыт ведущих стран Европы и Америки, в то же время на нашу историческую традицию. Все в той или иной степени применяют голосование по почте: в некоторых случаях на национальной, в некоторых – на субнациональном уровне, факт: практика широко применима. В США сейчас 67% избирателей, по данным последнего опроса, за то, чтобы распространить эту практику на грядущие президентские выборы», – сказал он.