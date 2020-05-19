 

В группе Scorpions ответили на слух о «написанной ЦРУ» песне «Wind of Change»

19.05.2020, 21:48, Новости дня

Немецкий рок-певец, вокалист группы Scorpions Клаус Майне прокомментировал слухи о том, что культовая баллада «Wind of Change» («Ветер перемен») якобы была написана Центральным разведуправлением США с целью развала Советского Союза.

Майне рассказал, что впервые услышал теорию, будто «Wind of Change» возникла как часть пропаганды в период холодной войны, от журналиста Патрика Раддена Кифа.

«В середине интервью он говорит: «Клаус, ты когда-нибудь слышал историю о том, что «Wind of Change» была написана ЦРУ?» И я расхохотался, просто лопнул от смеха!» – приводит слова музыканта New York Post.

Вокалист Scorpions отметил, что такая идея показалась ему «очень забавной», «очень интересной и действительно сумасшедшей историей». «Но, как я уже сказал, это совсем не правда. Как сказали бы вы, американцы, это фейковые новости», – добавил Майне.

Рок-баллада «Wind of Change» была написана Клаусом Майне в 1990 году. Изначально англоязычная песня, также записанная группой на русском («Ветер перемен») и на испанском («Vientos de cambio») языках, посвящена перестройке в СССР и окончанию холодной войны Одна из самых известных песен группы Scorpions.



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