Microsoft выпустит новое приложение для ведения списка дел

19.05.2020, 21:32, Новости дня

Компания Microsoft пополнила комплект облачных сервисов Microsoft 365 новым органайзером задач для бизнес-пользователей. Как было объявлено на конференции Build 2020, новинку – Microsoft Lists – откроют подписчикам к лету этого года.

Microsoft Lists не следует путать с To Do – потребительским приложением для ведения списка дел. Новую программу интегрируют с Teams, SharePoint и Outlook, а значит, сотрудникам будет удобнее отслеживать задачи, обмениваться отчетами, контактами и структурировать информацию.

Приложение задумано как следующая ступень эволюции списков в SharePoint. Пользователи Microsoft Lists смогут быстро создавать списки на основе шаблонов, маркировать задачи цветными тегами, обновлять статусы дел и назначать ответственных за исполнение. Просматривать списки можно будет в виде сетки, галереи и календаря.

О ребрендинге сервиса Office 365 (ныне – Microsoft 365) компания объявила в конце марта. Индивидуальная подписка включает приложения Office для ПК, 1 TB на человека в облаке OneDrive, 60 минут звонков на мобильные и городские телефоны в Skype, а также инструменты для защиты от вирусов и фишинговых атак.

Для потребителей главным менеджером задач Microsoft останется To Do. Эта программа интегрирована с планировщиком Microsoft Planner и почтовым клиентом Outlook, позволяет работать в офлайне, просматривать предстоящие задачи во вкладке My Day (“Мой день”), делиться списками дел с друзьями и коллегами.

Вести.Hi-tech