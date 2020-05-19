 

Microsoft выпустит новое приложение для ведения списка дел

19.05.2020, 21:32, Новости дня

Компания Microsoft пополнила комплект облачных сервисов Microsoft 365 новым органайзером задач для бизнес-пользователей. Как было объявлено на конференции Build 2020, новинку – Microsoft Lists – откроют подписчикам к лету этого года.

Microsoft Lists не следует путать с To Do – потребительским приложением для ведения списка дел. Новую программу интегрируют с Teams, SharePoint и Outlook, а значит, сотрудникам будет удобнее отслеживать задачи, обмениваться отчетами, контактами и структурировать информацию.

Приложение задумано как следующая ступень эволюции списков в SharePoint. Пользователи Microsoft Lists смогут быстро создавать списки на основе шаблонов, маркировать задачи цветными тегами, обновлять статусы дел и назначать ответственных за исполнение. Просматривать списки можно будет в виде сетки, галереи и календаря.

О ребрендинге сервиса Office 365 (ныне – Microsoft 365) компания объявила в конце марта. Индивидуальная подписка включает приложения Office для ПК, 1 TB на человека в облаке OneDrive, 60 минут звонков на мобильные и городские телефоны в Skype, а также инструменты для защиты от вирусов и фишинговых атак.

Для потребителей главным менеджером задач Microsoft останется To Do. Эта программа интегрирована с планировщиком Microsoft Planner и почтовым клиентом Outlook, позволяет работать в офлайне, просматривать предстоящие задачи во вкладке My Day (“Мой день”), делиться списками дел с друзьями и коллегами.

Текст:

Вести.Hi-tech



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Спрогнозирован срок восстановления российской экономики после нефте-вирусного кризиса

10.04 / Стало известно о секретной модернизации ядерного оружия США в Германии

13.04 / “Зулейха открывает глаза”: кино о силе духе и любви, которые побеждают все

09.04 / Первый самолет из РФ доставил помощь в Республику Сербскую

13.04 / Трамп: решение о сроках открытия экономики принимает президент

09.04 / Озвучена дата продаж роскошного кроссовера MG Hector Plus

16.05 / Зеленский: Построение объединенной, процветающей и успешной Европы не может считаться завершенным без Украины

30.03 / В Казахстане наказали врачей, которые не госпитализировали женщину, умершую от коронавируса

09.04 / Из-за смерти пенсионерки после ограбления в Казани завели уголовное дело

29.04 / Стало известно соотношение мужчин и женщин с коронавирусом в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска