 

Хотела умереть первой: в “Прямом эфире” жена доктора Павленко расскажет о сокровенном

19.05.2020, 21:32, Новости дня

В январе этого года не стало хирурга-онколога Андрея Павленко. Два года врач боролся с раком, но болезнь оказалась сильнее. Супруга Павленко Анна Гегечкори нашла в себе силы и согласилась поделиться самым сокровенным в "Прямом эфире".

Жена врача рассказала, что хотела умереть первой, поскольку представляла, насколько тяжело ей будет без мужа. Но Павленко говорил: "Хирурги долго не живут. Я уйду раньше".

За несколько дней до смерти врач опубликовал прощальный пост, в котором призвал всех, кто лечится от онкологии, не опускать руки. По словам Андрея, статистика вещь упрямая, но даже с непростым диагнозом есть шансы на излечение.

В 2018 году Павленко лично посетил студию Андрея Малахова. Врач рассказал, что по злой иронии судьбы сам заболел онкологией, прооперировав более двух с половиной тысяч пациентов.

Смогла ли Анна смириться с потерей супруга? Как дети переживают уход отца? Смотрите уже скоро на телеканале "Россия 1" "Прямой эфир", в котором жена талантливого хирурга-онколога впервые расскажет о личном.



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