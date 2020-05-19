Вертолет Ми-8 разбился в Подмосковье, экипаж погиб

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19.05.2020, 21:30, Новости дня

Вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил РФ совершил жесткую посадку в районе подмосковного Клина, экипаж воздушного судна от полученных ранений погиб, сообщили в Минобороны России.

«19 мая около 20.00 при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от населенного пункта Клин (Московская область) совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолет Ми-8 ВКС России. В результате жесткой посадки экипаж вертолета от полученных ранений погиб», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

К месту катастрофы вылетела комиссия Главного Командования ВКС.

В военном ведомстве добавили, полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной информации, причиной ЧП с вертолетом могла стать техническая неисправность.



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