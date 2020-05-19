Постпред РФ рассказал о провальном опыте США по борьбе с коронавирусом в Сирии

19.05.2020, 21:30, Новости дня

Одной из проблем в борьбе с распространением коронавируса в Сирии является присутствие там американцев, опыт работы которых на северо-востоке страны оказался провальным, сообщил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов на онлайн-круглом столе международного дискуссионного клуба «Валдай».

Во вторник Международный дискуссионный клуб «Валдай» провел онлайн-круглый стол на тему «Борьба с COVID-19 в условиях конфликта: опыт Сирии». Гатилов в ходе своего выступления отметил, что американское присутствие – это одна из проблем при борьбе с распространением инфекции в стране, информирует в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

«Показателен пример северо-востока страны. Американцы завели туда множество гуманитарных организаций, подавали ситуацию там как чуть ли не образцовую. Однако сейчас выясняется, что этот фактически сепаратистский опыт – провальный. В регионе нормально работают всего две больницы. Лагеря беженцев, в особенности, печально известный «Аль-Хоуль», переполнены, не расселяются. Да и вроде как побежденные игиловцы начали о себе все чаще напоминать», – отметил Гатилов.

По его словам, сейчас сирийская экономика задыхается от санкций, у страны сокращаются возможности нефтедобычи, возможность присутствия гуманитарных организаций, вследствие чего страдает мирное население.

«Санкции не дают ни властям САР, ни представителям гуманитарных организаций нормально работать и оказывать помощь нуждающимся. Западным партнерам следовало бы оставить в прошлом оторванные от реальности подходы – отказаться от политизации гуманитарного досье, нарастить помощь для всех сирийских территориях без какой-либо дискриминации. А то создается впечатление, что районам, которые находятся вне контроля властей, прежде всего Идлибу, уделяется больше внимания, чем правительственной территории. Хотя именно на последней проживает абсолютное большинство сирийцев», – заметил Гатилов.

Региональный директор по оперативной деятельности МККК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Фабрицио Карбони, в свою очередь, заметил, что коронавирусный кризис на Ближнем Востоке – это лишь одна из глав кризиса в регионе, и вопрос нельзя рассматривать только с медицинской точки зрения.

«Сложно поверить, что то, через что сейчас проходят люди, как-то поможет стабилизации ситуации. Мы ожидаем сложные социально-экономические последствия. Конечно, в этой ситуации мы должны действовать сообща, но этого не происходит. Когда вы изобретете вакцину и дадите ее своему врагу, вы покажете, что вы действительно идете в правильном направлении. Нужно, чтобы будущая вакцина от COVID-19 была доступна всем странам», – сказал он.

Карбони заметил, что гуманитарные сотрудники стараются сейчас выиграть больше времени, чтобы «политики могли делать свою работу».

По его словам, сейчас жители региона нуждаются в поддержке, однако существует дефицит инвестиций.

«В МККК нам очень тяжело работать, находясь между противоборствующими сторонами. Но мы продолжим свою работу», – заверил он.

Карбони также подчеркнул, что в региону у РФ уникальная роль, и очень многое зависит от ее опыта, от ее мудрости и помощи МККК в ситуациях, которые не связаны с политическими моментами.