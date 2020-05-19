Обвиняемого в шпионаже украинца этапировали из Крыма в Москву

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19.05.2020, 21:30, Новости дня

Украинца Константина Ширингу, обвиняемого ФСБ в шпионаже, этапировали из Крыма в Москву. Он вместе со своей сожительницей, которая является военнослужащей, входил в действующую на полуострове группу, курируемую главным управлением разведки Минобороны (ГУР МО) Украины.

Сам 60-летний Ширинга отрицает связь с украинской разведкой. Мужчина утверждает, что его оклеветала жена, обвиняемая в измене родине за сбор информации о вооружении и численности личного состава зенитного ракетного полка, информирует «Коммерсант».

Жалобу на арест украинца отклонил Верховный суд Крыма, после чего его этапировали из Симферополя в Москву.

Расследование уголовного дела передано из следственного отдела УФСБ в центральный аппарат спецслужбы. Ширинга помещен в СИЗО «Лефортово».

«Я подавал апелляционную жалобу [на арест] по той причине, что не были предоставлены доказательства того, что он занимался, занимается шпионажем или собирается скрыться. Он не военный, не могу сказать, что он чем-то опасен», – сообщил адвокат украинца Олег Глушко.

В апреле на полуострове была раскрыта и задержана шпионско-диверсионная группа. По версии ФСБ, теракты готовило ГУР МО Украины. Сообщалось также, что была пресечена деятельность украинской разведки, направленная на похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан.

Одним из участников группы оказалась сожительница Ширинги, военнослужащая ВС России, которую обвинили в выдаче иностранному государству сведений, составляющих гостайну, ставших известными ей по службе (ст. 275 УК — госизмена).

По версии следствия, именно Ширинга уговорил супругу сообщать ему секретные данные о своей воинской части.

Издание пишет, что речь идет о 18-м гвардейском зенитном ракетном Севастопольско-Феодосийском полке, штаб которого дислоцируется в Феодосии. Женщина, служившая прапорщиком, передавала Ширинге данные о численности личного состава полка, ракетном и прочем вооружении, местах его дислокации, а он передавал сведения в Минобороны Украины. По словам адвоката, украинец свою вину не признал.

Военнослужащей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с учетом наличия у нее несовершеннолетних детей.



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