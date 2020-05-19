Трутнев заявил о возможном объединении ряда российских ОЭЗ

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19.05.2020, 21:16, Новости дня

Ряд существующих в РФ особых экономических зон планируется объединить из-за неэффективности нынешнего дробного деления, сообщил вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Подготовлен и в ближайшее время будет направлен в правительство на согласование законопроект о внесении изменений в федеральный закон «Об особых экономических зонах в России». Что мы в этом законопроекте хотели бы предусмотреть? Будет объединен ряд особых экономических зон, потому что существующее дробное деление считаем не очень эффективным. Оно скорее будет мешать инвесторам, чем способствовать инвестиционному процессу», – передает ТАСС слова Трутнева со ссылкой на пресс-службу аппарата полпредства.

Напомним, в конце января между вице-премьерами распределили обязанности после формирования нового правительства. Так, Юрию Трутневу поручено курировать Дальний Восток, Арктику, Северный Кавказ и территории опережающего развития.

В конце февраля Трутнев призвал к дополнительным мерам продбезопасности на Дальнем Востоке.



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