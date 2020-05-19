Трамп пригрозил окончательно лишить ВОЗ финансирования

19.05.2020, 21:15, Разное

..если организация не докажет свою независимость от Китая.

Вашингтон окончательно прекратит финансирование Всемирной организации здравоохранения, если она не реформирует свою структуру и не докажет независимость от Китая в течение 30 дней. Об этом говорится в письме президента США Дональда Трампа главе ВОЗ Тедросу Гебрейесусу.

Американский лидер также пригрозил отозвать членство США в организации. Трамп уверен, что ВОЗ допустила ряд ошибок в рамках борьбы с пандемией, в том числе из-за своей зависимости от Китая. Президент, в частности, указал, что организация в декабре игнорировала сообщения о распространении вируса в Ухане, а также не проводила независимое расследование данных, которые шли вразрез с позицией властей КНР.

Трамп подчеркнул, что ВОЗ неоднократно делала неточные или вводящие в заблуждения заявления о коронавирусе. К ним президент отнес сообщение организации от 14 января, в котором ВОЗ подтвердила заявление Китая о том, что вирус не может передаваться от человека к человеку. При этом ситуация в Ухане демонстрировала обратное, говорится в письме. К тому же, добавляет Трамп, ВОЗ не раз поощряла КНР за «прозрачность», хотя Пекин заставлял некоторых врачей замалчивать сведения об инфекции.

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«Я не могу позволить долларам американских налогоплательщиков продолжать финансировать организацию, которая в своем текущем состоянии настолько очевидно не представляет интересы Америки», — указано в письме.

В середине апреля американский лидер объявил о решении временно прекратить финансирование ВОЗ, так как та, по его мнению, не справилась со своей главной задачей в период пандемии и распространяла недостоверную информацию о коронавирусе, предоставленную Китаем. Трамп подчеркивал, что доля США в финансировании организации была самой большой по сравнению с Китаем и другими странами: в 2019 году ВОЗ получила от Штатов 400 млн долларов, или около 15% от всего ее бюджета.