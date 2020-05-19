 

Заявивший о бесполезности образования протоиерей Смирнов вылечился от коронавируса

19.05.2020, 21:14, Разное

Глава патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов вылечился от коронавируса. Об этом сообщил источник в окружении священнослужителя.

По его словам, Димитрий Смирнов уже чувствует себя лучше, но пока находится в больнице. “Его наблюдают врачи во избежание возможных осложнений после болезни”, – приводит официальное сообщение агентство “Интерфакс”.

Напомним, протоиерей попал в больницу 5 мая. Результаты его теста на COVID-19 оказались положительными. Как уточняет “Царьград”, 69-летний священнослужитель относится к группе риска.

Димитрий Смирнов прославился благодаря ряду скандальных высказываний. В одном из интервью священнослужитель назвал образование для девочек бесполезным. По мнению протоиерея, в школе ребенка учат только зависти и хамству.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Названа единственная эффективная мера защиты от коронавируса

30.03 / В Якутии объявлен режим самоизоляции, а в Ленобласти нельзя ездить между муниципалитетами

31.03 / Скандалы: Карантин по-украински

03.04 / Мнение: В Праге снесли памятник маршалу Коневу

10.04 / Специалисты дали семь советов, как спастись из тонущей машины

03.04 / Экс-супруг Татьяны Навки Александр Жулин в третий раз стал отцом

09.05 / Первая гонка летающих электрокаров пройдет в 2020 году

29.04 / Владимир Соловьев в прямом эфире познакомился с сыном Ксении Собчак

01.04 / Мнение: Письмо: “Были испанские страсти”

19.05 / Ученые: Нервные клетки восстанавливаются

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска