Найден новый вид саблезубого анчоуса

19.05.2020, 21:10, Новости дня

Международной команде ученых во время нового исследования удалось обнаружить ранее неизвестный вид ископаемого анчоуса.

В течение длительного времени команда специалистов занималась изучением ископаемого анчоуса. Ученым удалось определить, что ими был обнаружен новый вид саблезубого анчоуса-хищника, о котором ранее науке не было известно. По мнению ученых, новый вид мог возникнуть более 66 000 000 лет назад после падения астероида у берегов Мексики. Падение стало причиной массового вымирания, а также привело к появлению новых видов.

Ископаемые, которые были обнаружены в Бельгии и Пенджабе, обитали 41 000 000-54 000 000 лет назад. Особенностью этого вида является саблевидный зуб, который расположен на верхней челюсти.