 

Найден новый вид саблезубого анчоуса

19.05.2020, 21:10, Новости дня

Международной команде ученых во время нового исследования удалось обнаружить ранее неизвестный вид ископаемого анчоуса.

В течение длительного времени команда специалистов занималась изучением ископаемого анчоуса. Ученым удалось определить, что ими был обнаружен новый вид саблезубого анчоуса-хищника, о котором ранее науке не было известно. По мнению ученых, новый вид мог возникнуть более 66 000 000 лет назад после падения астероида у берегов Мексики. Падение стало причиной массового вымирания, а также привело к появлению новых видов.

Ископаемые, которые были обнаружены в Бельгии и Пенджабе, обитали 41 000 000-54 000 000 лет назад. Особенностью этого вида является саблевидный зуб, который расположен на верхней челюсти.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Рисунки можно приравнять к барельефам: уникальная находка у загадочных руин

11.04 / На удаленку перешли не все: кто продолжает ходить на работу

16.04 / Макрон заявил об утаивании Китаем мер против коронавируса

31.03 / Инженерный корпус армии США проверяет 114 объектов, которые могут стать больницами

08.04 / Ученые поставили под сомнение основной закон Вселенной

13.04 / Артобстрел на границе Индии и Пакистана: трое убитых

06.04 / Его сердечко ждет помощи: Илье нужна срочная операция

03.05 / Состоялась премьера нового смартфона Redmi Note 9

12.05 / Кремлевский врач назвала полезные при эпидемии продукты

19.05 / Трутнев заявил о возможном объединении ряда российских ОЭЗ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска