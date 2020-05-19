Ученым удалось в четыре раза повысить чувствительность газовых сенсоров

19.05.2020, 21:10, Новости дня

Российским ученым удалось усовершенствовать детекторы бензола и этанола путем использования наночастиц золота и диоксида кремния.

Ученые отмечают, что даже при повышенной влажности их чувствительность увеличилась в четыре раза. Такие сенсоры смогут обеспечить работникам промышленных предприятий безопасность. Во время нового исследования специалисты продемонстрировали возможность использования диоксида кремния и наночастиц золота в целях повышения чувствительности сенсора, который работает при высоких температурах.

Во время первого этапа работы специалисты создали композит из диоксида олова и диоксида кремния. Чтобы это осуществить, ученые долго нагревали основу материала под высоким давлением. Затем специалисты смешали порошок композита с коллоидным раствором наночастиц золота и нанесли на подложку из оксида алюминия.