 

Небензя назвал сфабрикованным доклад ООН о деятельности ЧВК «Вагнер» в Ливии

19.05.2020, 21:08, Новости дня

Доклад группы экспертов комитета ООН о деятельности в Ливии наемников частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» основан на сфабрикованных данных с целью дискредитировать российскую политику в этой стране, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности.

«Еще раз: в Ливии нет российских военных», – подчеркнул дипломат, отметив, что в Ливии есть военнослужащие других стран.

«Если вам так хочется об этом услышать, я могу раскрыть их названия, и вы будете удивлены», – сказал он, передает ТАСС.

Небензя добавил, что «большая часть доклада основана на непроверенной или явно сфабрикованной информации с целью дискредитировать российскую политику в Ливии».

«Мы обеспокоены тем, что конфиденциальный доклад группы экспертов комитета ООН по санкциям «утек»  в прессу. Это не первый раз, когда происходят подобные случаи, и мы просим секретариат [ООН] провести расследование данного инцидента», – отметил Небензя.

Дипломат также указал на то, что многие ссылки на интернет-ресурсы, содержащиеся в докладе, оказались нерабочими. «Невозможно проверить достоверность представленной там информации, особенно основанной на «конфиденциальных дискуссиях», – сказал он.

«Люди, якобы воюющие в Ливии, не покидали территорию нашей страны. Так называемые «раненые» на самом деле здоровы. Все это можно проверить», – заверил он.

Ранее российские СМИ опубликовали разоблачение 22 пунктов доклада Панели экспертов ООН о присутствии российских ЧВК в Ливии, в которых содержались фейки и фальсификации.

В апреле российский МИД сообщал, что в зоне боевых действий на территории Ливии нет ни одного российского военнослужащего, подобные «вбросы» призваны создать ложное представление, что Москва якобы вмешалась в межливийское вооруженное противостояние.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Экономика: Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

22.04 / Женщина с симптомами ОРВИ умерла во время КТ в Москве

27.03 / У премьер-министра Великобритании обнаружен коронавирус

14.04 / Офис президента Украины: пожара в чернобыльской Зоне отчуждения нет 

10.04 / Fox News – во время пандемии власти создают в Нью-Йорке криминогенную обстановку

28.04 / Полицейским решили запретить оценивать в интернете работу госорганов

05.05 / Спрогнозировано самое большое за 10 лет сокращение экспорта нефти Саудовской Аравией

29.04 / Фаучи ожидает небольшого всплеска заражений COVID-19 при осторожном открытии страны

01.05 / Ситуация с распространением коронавируса в Украине позволяет начать смягчение карантинных мер с 11 мая – Степанов

17.05 / Ермак рассказал послам G7, когда Украина ослабит карантин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска