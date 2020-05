От юбилейных часов до ювелирных масок: дайджест fashion-новостей недели

19.05.2020, 20:56, Разное

Chanel

В этом году Chanel отмечает 20-летие модели часов J12. С момента их создания, в 2000-м, J12 всегда культивировали свою уникальность – радикальный выбор цвета, инновационных материалов, высоких технологий. В честь дня рождения часов музы Дома – Наоми Кэмпбелл, Ванесса Паради, Лили-Роуз Депп, Клаудия Шиффер и другие – вспомнили, каким было для них прошедшее двадцатилетие.

Rado

Новая модель часов Rado Captain Cook в зеленом, синем и коричневом цвете создана из бронзы и высокотехнологичной керамики, одновременно совмещая в себе древнейший и современный материалы. Гармония цветов достигнута за счет сочетания бронзового корпуса, выпуклого (box-shaped) сапфирового стекла, бронзового безеля со вставками из высокотехнологичной керамики и задней крышки корпуса из титана с сапфировым стеклом. Ремешок из кожи в цвет циферблата завершает цветовое сочетание. Швейцарский часовой механизм ETA C07 обеспечивает запас хода до 80 часов и непревзойденную точность.

Messika

Валери Мессика, основательница и креативный директор Messika, создала уникальный аксессуар – ювелирную лицевую маску, декорированную бриллиантами. “Сейчас нам особенно важно защищать и себя, и окружающих. Постоянно вдохновляясь повседневной жизнью, я не могла не рассмотреть маску как стильный аксессуар, а не только как средство медицинской защиты”, – рассказала Мессика.

Bvlgari

С первого дня включившись в борьбу против COVID-19, Дом Bvlgari продолжает поддерживать больницы и медицинские учреждения и передает им 1200 одеял и свыше 5000 продуктов личной гигиены. Благодаря сотрудничеству с Департаментом гражданской защиты эта помощь будет распределена среди больниц и стационаров городов Крема, Бергамо и Кремона – в наиболее пострадавшем регионе Италии. Тысячи средств личной гигиены предназначены специально для делегации кубинских врачей, прибывших в Италию, чтобы на передовой бороться с пандемией.

Swarovski

С 8 июня по 26 июля пройдет Summer Sale up to 50% на выделенный ассортимент бренда Swarovski. В ассортименте будут представлены не только традиционные бестселлеры, но и новые изделия, такие как Tarot, Nice & Naughty, Tennis Deluxe, Atelier Swarovski x Penelope Cruz Moonsun. Также на эксклюзивной основе в кампании будут участвовать новые весенние коллекции – Shell, So Cool, Shine, Stunning, Eternal Flower, Latisha и Stone.

Armani Exchange

В весенне-летней коллекции Armani Exchange в сети lady & gentleman CITY в рамках специального проекта ICON A|X представлены актуальные модели одежды и аксессуаров на каждый день. Дизайнеры Armani Exchange снова возвращаются к своим истокам и пересматривают исторический архив с 1991 года. В качестве отправной точки для капсулы используется логотип 90-х, которому дают новую жизнь, получая тем самым модели в ретро-стиле.

I Am Studio

Марка I Am Studio, основанная Дарьей Самкович, предлагает задуматься о гардеробе на лето, в качестве приятного подарка предоставляя модницам внушительные скидки: платья с цветочным принтом, клетчатые жакеты, топы с объемными рукавами и другие модели из прошлых коллекций продаются со скидками до 80%, а из новой весенне-летней – до 50%. Кроме того, на всю коллекцию I Am Studio предлагается скидка 20%, а также бесплатная доставка по России. Не шопинг, а сказка!

Hunkemöller

Голландский бренд представляет новую коллекцию купальников, пляжной одежды и аксессуаров, созданную в коллаборации с it-girl и фотографом Вивиан Хорн @vivianhoorn, которая пропагандирует здоровое отношение к своему телу. Особое внимание в капсуле стоит обратить на модели купальников с моделирующим эффектом – слитный с декоративной драпировкой и раздельный с высокой талией, а также на бра-балконеты с открытым плечом и эффектные бикини, отделанные жемчугом. Размерный ряд коллекции варьируется от XS до XXXL.

TOUS

TOUS выражает поддержку и восхищение тысячам женщин, которые стали мамами в нынешний период карантина, запуская видеокампанию. “Этим эмоциональным трогательным видео мы хотим выразить восхищение и преклонение перед важнейшим моментом в жизни женщины. В нынешних условиях как никогда важно ощущать поддержку. Пусть ставшие мамами знают, что мы думаем о них. Вероятно, все проходило не совсем так, как они себе представляли, но это уникальное событие запечатлеется в памяти навсегда”, – отмечает Анаис Дюран, директор по маркетингу и коммуникациям TOUS.

Monosuit

Авангардный бренд из Нью-Йорка Monosuit совместил безопасность, комфорт и эстетику в одной модели и выпустил Second Skin – многоразовый комбинезон на каждый день со встроенной маской и перчатками. “Да, все мы сейчас вынуждены носить маски и перчатки, но я попробовала совместить удобство, безопасность и стиль в одном изделии”, – рассказывает дизайнер бренда Мария Агапкина. Также в коллаборации с дизайн-бюро IGRUSHKA был создан защитный экран Сovisor: каждый десятый комбинезон и каждый десятый козырек будут переданы бесплатно врачам и волонтерам в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.