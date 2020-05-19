 

NewsOne – украинского националиста, зарезавшего человека, признали потерпевшим

19.05.2020, 20:55, Новости дня

Националиста Сергея Стерненко, который два года назад нанёс смертельное ножевое ранение мужчине и ранил второго, Служба безопасности Украины признала потерпевшим. Как передаёт NewsOne, сейчас единственными подозреваемыми в деле стали сам погибший мужчина и его раненый приятель.


Reuters

Националист Сергей Стерненко, который зарезал в 2018 году человека в Одессе, 18 мая приехал по повестке в СБУ. Как передаёт NewsOne, после окончания следственных действий он вышел из здания со словами, что силовики признали его потерпевшим в данном деле.

«Меня признали потерпевшим. Я на 100 процентов уверен, что по состоянию на сегодня мне должны были вручить подозрение по статье115 — умышленное убийство. И только благодаря тому, что мы не молчим на эту тему, что вы пришли сюда, они решили сегодня не нарушать закон», — заявил он.

Как отмечает канал, на днях человека, которого зарезал Стерненко, признали подозреваемым в деле о нападении на Стерненко. То есть сейчас единственные подозреваемые в деле об убийстве двухлетней давности — сам убитый и его раненый приятель.



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