 

Die Welt – Курц раскритиковал антикризисный план Меркель и Макрона

19.05.2020, 20:55, Новости дня

Канцлер Австрии Себастьян Курц высказался против программы финансовой помощи странам ЕС, предложенной Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, пишет Die Welt. По мнению Курца, ЕС должен проявить солидарность, однако помощь пострадавшим странам следует предоставлять в форме кредитов, а не в форме субсидий.


Reuters

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон планируют помочь странам ЕС преодолеть кризис с помощью фонда на €500 млрд, пишет Die Welt. Канцлер Австрии Себастьян Курц критически отозвался об этой идее: он заявил, что Вена по-прежнему придерживается мнения, что Брюссель должен выдавать наиболее пострадавшим от кризиса странам кредиты, а не субсидии.

«Мы проявим солидарность и поддержим страны, наиболее сильно затронутые коронавирусом, однако этот процесс должен реализовываться с помощью кредитов, а не субсидий», — приводит издание официальное заявление ведомства австрийского канцлера.

Die Welt напоминает, что в минувший понедельник Ангела Меркель и Эммануэль Макрон предложили программу по экономическому восстановлению ЕС, которая, в первую очередь, должна помочь наиболее пострадавшим от пандемии странам, таким как Италия и Испания. Предложенный план должен быть утверждён всеми странами-членами.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард приветствовала немецко-французский план, отметив, что он «открывает путь к долгосрочным займам Еврокомиссии и позволяет направлять объёмную помощь из бюджета ЕС в пользу наиболее пострадавших от кризиса стран». По словам Лагард, программа финансовой помощи соответствует духу солидарности и ответственности. 



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