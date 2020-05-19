 

Польский генерал признал отсталость танковых войск своей страны

19.05.2020, 20:53, Разное

Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак в интервью профильному изданию признал отсталость польских танковых войск. Таким образом военный отреагировал на факт модернизации Россией танков Т-72, укрепившей обороноспособность РФ.
По словам военспеца, Российская Федерация “прекрасно справилась со своей задачей”, обеспечив себе поставку более 120 модернизированных танков Т-72Б3М уже до конца текущего года. В то же время Скшипчак признает, что Польше не удается преодолеть отсталость своей бронетехники, уже три десятка лет “топчась на одном месте”. Он уверен, что отсутствие соответствующего технического потенциала просто не даст стране справиться с усовершенствованиями в этом направлении.

Эксперт полагает, что отсутствие своевременной модернизации состоящих на вооружении в Польше танков, произведенных еще в СССР, оставляет государству только один шанс – воспользоваться американской техникой. В частности, по его мнению, предприятия польской оборонной промышленности в состоянии освоить сборку танков Abrams, разработанных в США. Об этом пишет интернет-издание Kresy.



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