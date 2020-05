Суточные потери от коронавируса в Великобритании выросли более чем в три раза

19.05.2020, 20:50, Новости дня

За прошедшие сутки в Великобритании от коронавирусной инфекции скончалось 545 человек, свидетельствуют данные министерства здравоохранения, опубликованные в Twitter 19 мая.

Накануне в Соединенном Королевстве было зарегистрировано минимальное количество смертей от COVID-19 с конца марта (умерло 160 человек). Таким образом, суточные потери выросли более чем в три раза. Общее число жертв эпидемии в стране достигло 35 341 человека.

Всего с начала вспышки в Великобритании коронавирусом заразилось 248 818 человек (2412 из них – за последние сутки). Статистику о выздоровевших пациентах министерство не публикует.

As of 9am 19 May, there have been 2,772,552 tests, with 89,784 tests on 18 May.

248,818 people have tested positive.

As of 5pm on 18 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 35,341 have sadly died.

More information in the tweet below pic.twitter.com/uRtdHU6yU4

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 19, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,83 млн человек, из них более 319 тыс. умерли, 1,8 млн выздоровели.