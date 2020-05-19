 

Правительству предложили разработать программу по восстановлению уровня доходов россиян

19.05.2020, 20:48, Новости дня

В Совете Федерации предложили разработать программу по восстановлению уровня доходов граждан, который снизился из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса. Такое предложение содержится в проекте постановления палаты.

На среду в СФ запланирован «правительственный час» с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, посвященный мерам по борьбе с пандемией коронавируса.

Так, сенаторы предлагают правительству «рассмотреть возможность разработки программы по восстановлению уровня доходов граждан».

При подготовке проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предлагается рассмотреть вопрос о финансировании мероприятий по строительству (реконструкции) инфекционных больниц (отделений) в субъектах страны, передает РИА «Новости».

Кроме того, предлагается дополнить Стратегию развития здравоохранения в РФ на период до 2025 года задачами по модернизации системы здравоохранения с учетом опыта работы в условиях коронавируса и противодействия его распространению.

Министерству труда рекомендуется разработать поправки в трудовое законодательство, в соответствии с которыми граждане получили бы возможность работать дистанционно в условиях режимов ЧС и повышенной готовности.

Поправки предлагается внести в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Трудовой кодекс, закон «О занятости населения в РФ» в части «установления особенностей трудовых отношений в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, в том числе при переводе работников на дистанционную, сменную работу, приеме работников на временную работу».

Разработать специальную программу пассажирских перевозок авиатранспортом в условиях ЧС предложено Минтрансу.

«Рекомендовать министерству транспорта РФ рассмотреть возможность разработки федеральной программы, предусматривающей перераспределение пассажиропотоков воздушного транспорта в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации с созданием нескольких авиахабов в РФ и инфраструктуры для проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», – говорится в тексте документа.

Кроме того, сенаторы предложили правительству проинформировать Совет Федерации в период весенней сессии 2021 года о ходе реализации предложений по борьбе с пандемией и работе при режиме ЧС.

Органам госвласти субъектов страны в Совфеде рекомендуют разработать порядок поэтапного снятия ограничительных мер, введенных на фоне распространения коронавируса, с учетом  рекомендаций Роспотребнадзора.

Регионам также рекомендуется провести анализ нормативных правовых актов субъекта на предмет их соответствия современным требованиям в части готовности к возникновению эпидемиологической ситуации, введению режима ЧС или повышенной готовности. Кроме того,
регионам предложено рассмотреть возможность принятия дополнительных мер, направленных на сокращение потребления алкоголя и табака.

Ранее СФ на время пандемии рекомендовал правительству упростить трудоустройство медицинских работников в медорганизации по срочному договору. 



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