Сенатский комитет поддержал предложенную Трампом кандидатуру на пост директора Национальной разведки

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19.05.2020, 20:47, Новости дня

Сенатский комитет по разведке во вторник поддержал выдвижение конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки.

Голоса членов комитета разделились по партийной линии: 8 республиканцев проголосовали за выдвинутую президентом кандидатуру, 7 демократов – против.

Как ожидается, вскоре кандидатура Рэтклиффа будет вынесена на утверждение в полном составе Сената, где республиканцы занимают 53 места из 100. Дата пленарного голосования не назначена.

Президент Трамп первоначально предложил кандидатуру Рэтклифа, состоящего в Комитете по разведке Палаты представителей, в прошлом году. Рассмотрение было приостановлено на фоне вопросов по поводу отсутствия у кандидата должного опыта и его партийной репутации, однако в этом году Трамп выдвинул Рэтклиффа снова.



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