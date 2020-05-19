 

Трамп во вторник проводит встречу с республиканцами на Капитолийском холме

19.05.2020, 20:47, Новости дня

Президент США Дональд Трамп во вторник проводит встречу с республиканцами на Капитолийском холме, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в партии.

Ранее во вторник вице-президент Майк Пенс должен был встретиться с лидером сенатского большинства Митчем Макконнеллом, лидером республиканского меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти и министром финансов Стивеном Мнучином.

В то время, как страна вступает в новую фазу борьбы с пандемией коронавируса, демократы и республиканцы в Конгрессе спорят о том, какие меры должны быть включены в новый антикризисный пакет.

По словам Маккарти, лидеры Республиканской партии стремятся «найти способы сотрудничать, чтобы двигаться вперед и сделать то, что нужно сделать». Он добавил, что начать следует с защиты от исков для врачей и компаний. «Ни один законопроект без этого принят не будет», – отметил он в эфире CNBC во вторник.

Пакет на сумму 3 триллиона долларов, который в пятницу приняла контролируемая демократами Палата представителей, республиканцы уже отвергли. Инициатива предусматривает выделение почти 1 триллиона долларов штатам и муниципалитетам, а также второй раунд прямых выплат населению в размере 1 200 долларов на человека и до 6 000 на семью.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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