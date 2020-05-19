Боровшимся с коронавирусом медикам предложили бесплатно отдохнуть в Сочи

19.05.2020, 20:30, Новости дня

Власти Сочи предложили обеспечить медиков, боровшихся с коронавирусом, и их семьи бесплатным отдыхом в санаториях курорта, вопрос уже находится под особым контролем губернатора Краснодарского края, информирует администрация города.

С 1 июня в регионе порядка 65 санаториев смогут обеспечить бесплатный отдых в здравницах курорта и врачам с семьями, пишет РИА «Новости».

«Мы считаем очень важным проявить особое внимание к медикам. В связи с этим Сочи вышел с инициативой пригласить их с супругами и детьми в наши здравницы на отдых и лечение. Разумеется, когда эпидемиологический фон станет благоприятны. В этом случае наш санаторно-курортный комплекс получит гарантированную загрузку, а самое главное – мы сможем отблагодарить российских медиков за их самоотверженный труд в условиях борьбы с коронавирусом», – сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Уточняется, что этот вопрос уже находится под особым контролем губернатора Краснодарского края, проект нашел позитивный отклик в Государственной думе, и власти курорта надеются, что он будет поддержан и на правительственном уровне.

Поправить здоровье в сочинских санаториях российские медики и члены их семей могут с октября 2020 года по май 2021 года, добавил Копайгородский.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что благодаря грамотным действиям медиков российская система здравоохранения не оказалась перегружена в связи с распространением коронавируса.

Напомним, средства на выплаты медработникам доведены до регионов в полном объеме и составляют на 19 мая около 12 млрд рублей.