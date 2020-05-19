Народный артист РФ призвал привлечь к ответственности инициаторов провокации против «Бессмертного полка»

19.05.2020, 20:30, Новости дня

Действия тех молодых людей, что разместили на сайте «Бессмертного полка» фотографии Гитлера и Гиммлера, можно охарактеризовать как идиотские и хамские одновременно. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД народный артист РФ Юрий Назаров. Так он прокомментировал проведение хакерской атаки на онлайн-шествие «Бессмертного полка».

«Кому-то это могло показаться смешным? Подсунуть фотографии нацистских главарей в ряды фотографий тех, кто сражался за нашу Родину. На мой взгляд, так могли поступить только сумасшедшие. Подобное оскорбление памяти Победы недопустимо, – сказал народный артист РФ Юрий Назаров. – Я бы не ставил к стенке молодых людей, которые это устроили. Наверняка они всего лишь исполнители. Виноваты, на мой взгляд, вовсе не они. Наверняка, они получили такое указание от своих кураторов. Вот кто виноват на самом деле».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлой недели следователи задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые из них уже признали вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались активные сторонники блогера Алексея Навального.

По опросу ВЦИОМ, большая часть россиян (83%) осудили хакерские атаки на сайт «Бессмертного полка».

Напомним, в связи с распространением коронавируса общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые в истории прошла 9 мая в дистанционном формате. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие. При этом платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак, в ходе которых в анкетах под видом советских солдат – фронтовиков – размещались фотографии нацистов. Служба безопасности акции отладила процесс, злоумышленникам не удалось помешать онлайн-трансляции.