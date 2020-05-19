Совфед предложил упростить трудоустройство медиков по срочному договору

19.05.2020, 20:30, Новости дня

На время пандемии Совфед рекомендует правительству упростить трудоустройство медицинских работников в медорганизации по срочному договору, следует из проекта постановления палаты.

В среду состоится «правительственный час» с участием вице-премьера Татьяны Голиковой на тему борьбы с пандемией коронавируса, передает РИА «Новости».

Правительству предлагается «рассмотреть вопрос о внесении изменений в трудовое законодательство РФ в части регулирования трудовых отношений в медицинских организациях в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, в том числе упрощения порядка приема в медицинскую организацию работников по срочному трудовому договору на основании временного штатного расписания». Также предлагается упросить возможность временного перевода медработника к другому работодателю.

Кроме того, правительству предлагают внести изменения в перечень медицинских изделий, предназначенных для применения в условиях военных действий, ЧС, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, дополнив его аппаратом для инсуффляции.

Также сенаторы порекомендовали Минздраву ввести обязательное государственное страхование для медработников, которые работают с больными во время эпидемий.

Предлагается и изменить закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в части обязанностей граждан в области иммунопрофилактики.

Совфед порекомендовал Минздраву подготовить поправки об обязанности страховых медорганизаций открывать офисы по защите прав застрахованных лиц. Предлагается также ускорить разработку поправок в законодательство в части установления дополнительных полномочий органов исполнительной власти субъектов Федерации по контролю за соблюдением медицинскими организациями, которые участвуют в реализации территориальных программ обязательного медстрахования, предельных объемов финансового обеспечения оказания гражданам медицинской помощи.

В начале мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных страховых гарантиях в виде единовременной выплаты для медработников, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам с выявленным новым коронавирусом.