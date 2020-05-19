 

Reuters: правительство Сирии наложило арест на имущество двоюродного брата Асада

19.05.2020, 20:25, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийПравительство Сирии распорядилось конфисковать активы, принадлежащие двоюродному брату президента Башара Асада Рами Махлуфу, его жене и детям. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ, который подписал министр финансов Сирии. Агентство называет эти действия “расколом” в правящей семье. 

По данным агентства, предупредительным арестом всех счетов и имущества Махлуфа и его семьи власти хотят гарантировать выплату долга компании мобильной связи Syriatel, которая принадлежит Махлуфу. Как пишет Reuters, речь идет о 134 млрд сирийских фунтов – около 77 миллионов долларов по текущему обменному курсу. 

На своей странице в фейсбуке Махлуф разместил несколько видеообращений к Башару Асаду, в которых просит помочь ему спасти компанию. В последнем обращениии, он рассказал, что ему было приказано уйти с поста главы Syriatel. 

Рами Махлуф – двоюродный брат Башара Асада по материнской линии. Он находится под санкциями США и ЕС из-за обвинений семьи Махлуфов в финансовой поддержке режима Асада и подавлении оппозиции. Сирийские эксперты утверждают, что скандал может стать первым серьезным разломом в семье, которая управляет страной последние 50 лет.

В 2019 году неправительственной организации по борьбе с коррупцией Global Witness и газете Financial Times стало известно, что родственники Асада купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории “Москва-Сити”. Жена Рами Махлуфа, по их данным, владела двумя элитными квартирами. Стоимость московской недвижимости родственников сирийского лидера эксперты тогда оценили в $40 миллионов.

 



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