 

Гендиректор ФК «Зенит» раскрыл подробности контракта Кокорина

19.05.2020, 20:21, Новости дня

Контракт нападающего Александра Кокорина с петербургским «Зенитом» был продлен на период доигрывания сезона, также продлен договор его аренды в «Сочи», сообщил гендиректор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Слухи (о предложении Кокорину продлить контракт) из разряда: «Слышали звон, но не знаем, где он». В соответствии с рекомендациями УЕФА и Ассоциации европейских клубов, с целью доигрывания всех чемпионатов рекомендовано продлить истекающие контракты на период до конца текущего сезона. Что и сделано в случае с Александром Кокориным. Его контракт с «Зенитом» продлен на период доигрывания, и договор аренды с «Сочи» тоже продлен», – передает РИА «Новости» слова Медведева.

Напомним, 15 мая Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил досрочное завершение первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).



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