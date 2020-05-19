На Ямале возобновляется регулярное вертолетное сообщение

19.05.2020, 20:18, Новости дня

С 20 мая между муниципалитетами Ямала возобновят регулярное вертолётное пассажирское сообщение. Начиная с завтрашнего дня жители отдаленных населенных пунктов вернутся к привычному расписанию. Билеты уже появились в продаже, передает ГТРК “Ямал”.

“Ограничения по загрузке судна во время вылета из поселков отсутствует. Однако по возвращении загрузку будут регулировать муниципалитеты. Кроме того, мы просим жителей следовать рекомендациям Роспотребназдора – носить защитные маски и перчатки”, — говорит глава ГКУ “Дирекция транспорта ЯНАО” Виталий Лагутин.

Напомним, оперативный штаб по региону принял решение о приостановке регулярных вертолетных перевозок с 4 апреля. Рейсы выполнялись по согласованному с главами муниципалитетов графику. Исключение составляла доставка товаров первой необходимости.

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ГТРК "Ямал"