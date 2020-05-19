Медикам выплатят все до копейки: поручения Путина правительству и регионам

19.05.2020, 20:18, Новости дня

Президент сегодня, 19 мая, поручил правительству, а также Минздраву, Минтруду и властям регионов контролировать начисление медикам всех выплат за лечение пациентов с коронавирусом. Тема стала одной из главных на совещании, посвященном мерам поддержки экономики и социальной сферы. Насколько оперативно эти меры сейчас принимаются, первым докладывал премьер Михаил Мишустин, который вылечился от коронавируса и сегодня вновь приступил к обязанностям главы кабмина.

10 миллиардов рублей в марте и еще почти 42 миллиарда в апреле — столько государство выделило для поддержки медиков, борющихся с инфекцией. Регионы эти суммы получили, но правильно распорядились ими не везде.

"Все расчеты с людьми за апрель должны были завершиться до 15 мая. По моей информации, к концу прошлой рабочей недели деньги получили далеко не все, кому они были положены. Правда за последние два-три дня, даже за вчерашний день, ситуация менялась в нужном, правильном направлении. В ряде субъектов страны, к сожалению, выплачивали совсем не те средства, о которых шла речь на наших совещаниях, и уж точно не те, которые я поручал выплатить медицинским работникам. Фактически в каждом субъекте и в каждой медицинской организации, а также для отдельных категорий медработников, начислять их начали по-разному", — сообщил Владимир Путин.

Где-то обещанные выплаты стали делить буквально по часам, проведенным в "красной зоне". Где-то забыли про работников скорой помощи, которые приезжают к пациенту и отвозят его в больницу, еще не зная, подтвердится ли диагноз COVID-19.

О тяжелой работе врачей не понаслышке знает Михаил Мишустин, уже переболевший коронавирусом и сегодня вышедший после больничного на работу.

"Хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, с тем, что вы, наконец, избавились от этого вируса. Последние несколько тестов, как мне врачи сказали, отрицательные, так что вы можете в полном объеме приступить к работе. Я вас поздравляю с тем, что вы эту заразу побороли", — отметил президент. На это Мишустин ответил следующее:

"Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Я сегодня приступил к работе. Благодарен всем медикам за их самоотверженную работу. Лично увидел, как они работают, какая нагрузка сейчас на них легла. Этот нелегкий и опасный труд, конечно, должен вознаграждаться по достоинству. Выполнение обязательств перед медицинскими работниками — это наш абсолютный приоритет. Мы жестко потребовали от всех исполнителей на местах буквального выполнения вашего поручения. Уточнили для регионов порядок расчетов, чтобы средства начислялись, исходя из самого факта работы с больными коронавирусом без каких-либо вычетов на основе часов, смен или других показателей".

Многие регионы сработали четко. В каждом есть еще и местные надбавки, но от федерального центра врачам всей страны, работающим с коронавирусными пациентами, положены 80 тысяч рублей, медсестрам и фельдшерам — по 50 тысяч. Младшему персоналу — 25 тысяч. Там же, где сначала заплатили мало или не всем, теперь срочно проведен перерасчет.

"По ряду регионов контроль доведения начисления выплат осуществлялся Минздравом фактически в ручном режиме. Поэтому к губернаторам у нас и к главным врачам возникали все-таки вопросы по быстрому и точному доведению средств непосредственно до работников", — отчитался министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Вы знаете, вопросы всегда есть ко всем, но если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, которые и так с утра до ночи работают, к губернаторам тоже. Не надо было бы поправлять тогда это постановление правительства, так что хорошо, что сделали, но не нужно ни на кого ничего перекладывать", — отметил глава государства.

Ускорить работу в итоге пришлось сразу нескольким ведомствам. Казначейство сегодня отчиталось о том, что все средства для выплат — уже в регионах:

"Учитывая, что все необходимые ресурсы для выплат медицинским и иным работникам доведены до регионов в полном объеме, уже многие приступили к выплатам за май месяц", — доложил руководитель федерального казначейства Роман Артюхин.

В больницах, откуда поступили жалобы, сегодня появились следователи с проверкой финансовых документов. В Армавире возбудили первое уголовное дело по статье "халатность" — руководство там не заплатило сотрудникам скорой помощи.

За ситуацией в больницах внимательно следит и Общероссийский народный фронт. Его активисты информацию о выплатах получают непосредственно от врачей. По их данным, 80 процентов медиков деньги уже получили.

"Мы сегодня утром перед совещанием выбрали 50 больниц, в которых было самое большое количество сообщений. Перепроверили, связались с врачами — по всем 50 выплаты идут", — отметил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Готового рецепта того, как помогать людям в условиях пандемии, нет ни у кого в мире, подытожил президент:

"Ситуация, которую мы переживаем, является абсолютно уникальной и для нашей страны, и для всего мира. Ничего подобного на нашей памяти еще не было. Поэтому решения по поддержке, которые мы с вами вырабатываем и предлагаем стране, экономике, людям, в значительной степени являются тоже уникальными. Такие огромные ресурсы тоже никогда не использовали для этой поддержки. Слава Богу, что они у нас есть. Ничего особенного нет и в том, что, приводя эти решения в жизнь, происходят какие-то сбои. В этой связи крайне важна так называемая обратная связь. Мы должны точно и ясно понимать, что происходит с нашими решениями в реальной жизни. Имея эту обратную связь, нужно мгновенно на это реагировать с тем, чтобы обеспечить безусловное исполнение всех наших решений, иначе грош им цена. Зачем мы тогда работаем? Поэтому я вас призываю к тому, чтобы мы работали именно в таком режиме, понимая, что происходит на земле".

Программа стимулирующих выплат врачам, сражающимся с коронавирусом, пока рассчитана на три месяца до июня включительно.