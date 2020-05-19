Коронавирус отступает: Россия начинает возвращение к привычной жизни

19.05.2020, 20:18, Новости дня

9263 новых случая коронавируса COVID-19 зафиксировано в РФ за сутки. Это данные на 19 мая оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Положительная тенденция сохраняется: четвертые сутки прирост инфицированных колеблется в районе 9 тысяч. Кроме того, за минувший день зафиксировано рекордное число тех, кто справился с болезнью — около 6 тысяч. Москва по-прежнему в лидерах по числу заболевших, за сутки более 3500 новых случаев. Однако ежедневный прирост инфицированных почти вдвое меньше, чем в начале месяца. И впервые российская столица составляет менее 50 процентов от общего числа пациентов с COVID-19.

Казанские спортинструкторы сегодня впервые за долгое время увидели своих клиентов не на экране монитора — фитнес-центрам разрешили проводить индивидуальные тренировки. В зале, рядом со штангами и гантелями, теперь должны быть маски и санитайзеры.

"В часы пик у нас доходило до 60 человек в зале. Сейчас, как вы видите, у нас одновременно занимаются два-три человека", — поясняет менеджер фитнес-студии Евгений Охлопков.

Но в Татарстане медики продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом, и в Казани не снижают темпы строительства новой инфекционной больницы. Пять этажей, самые современные технологии, здесь разместят больше двухсот коек. Строители работают круглосуточно.

"Залито 5900 кубометров бетона, 1 тысяча тонн арматуры зашло на объект, завтра планируем заливку плиты перекрытия третьего этажа", — отчитывается замдиректора стройкомпании Раиль Ахметов.

В Кемерове — настоящее лето, плюс 23 градуса и минимальное за последние недели число зараженных: с утра. Коронавирус выявили всего у пяти человек. В городе открываются летние веранды — персонал в масках, между столиками — полтора метра.

"У нас было все подготовлено. И мы ждали только официального разрешения, — рассказывает управляющая кафе Олеся Васильева. — Даже одноразовую посуду используем, дабы обезопасить гостей".

В Белгородской области число заражений тоже медленно, но снижается. И в регионе уже разрешили открыться небольшим магазинам одежды — при условии строгого соблюдения санитарных норм.

"При входе у нас висит дезинфектор для рук, — поясняет продавец Наталья Шкурко. – На входе у нас объявление о том, что мы не обслуживаем покупателей без маски. Мы имеем право отказать им".

На Курилах и Сахалине прирост инфицированных остается стабильно низким — по два, три, четыре человека в сутки. На островах открываются торговые центры, с определенными ограничениями возобновляют работу туроператоры. Для местных жителей теперь доступны экскурсии по острову. Спрос на услугу колоссальный.

"Период был непростой и для самих туристов. В связи с тем, что люди не могут выехать за границу, то все хотят попутешествовать по Сахалину", — отмечает гендиректор туркомпании Екатерина Гейлс.

Оживление и в парках Самары: прогулки и занятия спортом снова разрешены, главное — не собираться большими группами.

"Да, детки заскучали. Было очень тяжело. Было легко, когда погода плохая, как только началась хорошая погода, стало очень тяжело, сразу захотелось на улицу, особенно с детьми", — признается молодая мама.

В Свердловской области 19 мая должны были открыться торговые центры и летние веранды ресторанов, но произошла внезапная вспышка инфекции. На складах одной из продуктовых компаний — сразу 136 заразившихся коронавирусом. Еще больше 600 сотрудников ждут результатов тестов. Отгрузку товара компания прекратила — администрация обещает еще раз проверить выполнение персоналом санитарных норм.

"Когда началась пандемия в городе — к нам водители стали приезжать в масках, перчатках, все меры соблюдены", — заверяет супервайзер Светлана Шишулина.

Как минимум до начала лета все ограничения будут действовать и в Амурской области. Только 19 мая там девять положительных тестов на COVID-19. Пропускной режим ввели еще в одном городе региона — Шимановске. На блокпостах у всех проверяют температуру, автомобили обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Вероятно, в ближайшее время число выявленных носителей коронавируса может вырасти в Ульяновской области. В регионе теперь будут делать в два раза больше тестов. Здесь запустили собственное производство новейших тест-систем — инфекцию они выявляют за две минуты, почти со стопроцентной точностью. Разработку завершили в рекордно короткие сроки.

"Коллектив работал без выходных, задерживались до поздней ночи", — подчеркивает завлабораторией научно-технического развития Денис Викторов.

В Мурманской области дезинфицируют военкоматы — призывные комиссии по всей стране после недолгого перерыва возвращаются к работе. И медики, и призывники теперь в масках, среди обязательных процедур — измерение температуры и тестирование на коронавирус.

"Первый тест — мазок носоглотки. Результаты анализа которого будут через три дня. А второй подразумевает под собой сразу же определение перед отправкой в войска", — рассказывает о разных тестах военный комиссар Североморск и Островного Мурманской области Константин Дьяков.

На службу в эту призывную кампанию рассчитывают принять около 130 тысяч новобранцев. Коронавирус на эти планы никак не повлиял.