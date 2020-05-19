Власти Челябинска решили убрать из парка высаженные «партизанами» ивы

19.05.2020, 20:16, Новости дня

В челябинском сквере «Алое поле» неизвестные высаживали и поливали ивы. Глава центрального района города Виктор Ереклинцев заявил, что «партизанским озеленением» занималась местная семья, а ивы придется перенести в другое место.

«Это семья с детьми, которые решили таким образом поучаствовать в озеленении. Дело хорошее. Им дадут мой телефон, и если у них возникнет желание продолжать, мы найдем участки для них – мы всегда поддерживаем подобные инициативы у жителей», – передает его слова Ереклинцева «Подъем».

Он отметил, что одобряет инициативу жителей, но ее «надо направить в правильное русло», а высаженные семьей ивы придется перенести, так как по плану в сквере должны расти крупномеры. В местах, где семья решила посадить деревья, проходят коммуникации, там возможны только кустарники.

Ереклинцев уточнил, что выкапывать и выкидывать посаженные семьей деревья никто не собирается.

В парке на этой неделе провели спасательные работы для нескольких засохших туй, на которые жаловали жители города. Директор Ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер сообщила, что туи могли заболеть из-за неправильной посадки осенью.