 

Эпидемиолог назвал бессмысленным введение «паспорта иммунитета» в России

19.05.2020, 20:16, Новости дня

Введение в РФ «иммунных паспортов», где будет указано, переболел человек коронавирусом или нет, является бессмысленной идеей, считает заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов.

«Что касается инициативы о выдаче «иммунных паспортов», то, по моему мнению, это довольно бессмысленная идея», – передает ТАСС слова эксперта со ссылкой на интервью в «Российской газете».

По его словам, у человека может быть большое количество антител IgG, которые свидетельствуют о том, что он уже переболел и имеет иммунитет, однако нейтрализовывать вирусы они не будут – наличие таких антител не исключает возможности повторного заражения.

«Серологическое тестирование (тестирование на антитела) позволяет понять только то, что в ближайшие два месяца вы защищены от инфицирования. Но чтобы понять более отдаленные перспективы, надо ждать результатов исследований», – отметил Горелов.

Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, нужен ли «иммунный паспорт», суть которого в сдаче переболевшего коронавирусом человека теста на антитела к нему, и если результат окажется положительным, он получает специальную карту.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова, в свою очередь, заявила, что продолжительный и сильный иммунитет от коронавируса формируется только у 7–8% переболевших.

Позднее Росздравнадзор выдал регистрационное удостоверение на тест-систему для выявления антител к коронавирусу, разработанную Федеральным медико-биологическим агентством.

Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что пока нет смысла широко использовать тест-системы для определения антител к коронавирусу на всех людях.



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