Археологи обнаружили “затерянный древний мир” в Южной Африке

19.05.2020, 20:09, Разное

Не так давно зарубежные исследователи проводили на территории побережья Южной Африки исследование, предметом которого было изучение ландшафта приокеанской территории. Результатом научной работы стало обнаружение в этой местности “древнего затерянного мира”.

Археологи, проводившие исследование, отметили, что при изучении южного побережья Африки их коллеги традиционно сталкиваются с проблемами в понимании возникновения ряда эволюционных находок. Связано это с тем, что преобладающая часть ландшафта, на котором обитали древние люди, в настоящий момент являются океанским дном, а большая часть археологических остатках похоронены в пещерах, выходящих в подводные просторы. У ученых уже есть предпосылки к обнаружению части находок, однако к ним практически нереально добраться из-за наличия высоких волн или приливов. Тем не менее они убеждены, что десятки тысяч лет назад расстояние от этих обитаемых мест до океана составляло почти сотню километров. И, как нередко бывает, на помощь исследователям пришли современные технологии.

Эксперты сообщили, что ими были использованы климатические модели высокого разрешения, с помощью которых они воссоздали абстрактные ледниковые циклы, ставшие в свое время причиной возникновения долин. Полученные компьютерной обработкой результаты стали базой за соответствующего воссоздания равнинной растительности. Также в процессе моделирования древнего ландшафта специалисты использовали такие направления, как морская геофизика, глубоководные погружения для сбора проб, изотопные исследования сталагмитов и другие трансдисциплинарные методики.

В результате учеными было смоделировано фото, демонстрирующее справа ныне существующую морскую гладь, а слева – равнину Палео-Агульяс, представлявшую собой, образно говоря, около 20 тысяч лет назад “Серенгити Юга”. По мнению археологов, на фоне неприветливых местностей остальной континентальной части, равнина, изобиловавшая разнообразной пищей, сделала в то время край настоящим оазисом для древнейших людей.