 

Хит продаж: Стартовую партию смартфона Realme Narzo 10 распродали за две минуты

19.05.2020, 20:09, Разное

Стартовую партию телефона Realme Narzo 10 распродали в течение двух минут. Об этом было сообщено Мадхав Шет, занимающим должность исполнительного директора компании в Индии, в своем аккаунте в Twitter.
Продажи смартфонов Realme Narzo 10 и Realme Narzo 10A были запланированы на март, но в связи с карантином, введенным на територии Индии из-за пандемии COVID-19, произошла задержка. Старт продаж Realme Narzo 10 начался 18 мая. Всю стартовую партию, насчитывающую 70 000 устройств, скупили в течение двух минут. Realme Narzo 10 получил однокристальную систему MediaTek Helio G80 SoC, а также оперативную память в 4 ГБ, и встроенную флэш-память – 128 ГБ. Экран диагональю 6,5 дюйма характеризуется расширением HD+. Квадрокамера имеет 48-мегапиксельный основной датчик изображения. Гаджет получил аккумулятор, емкость которого составляет 5000 мА•ч.

В Индии смартфон оценили в 158 долларов. Продажи Realme Narzo 10A начнутся в стране 22 мая, и его можно будет приобрести по еще более доступной стоимости.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / В Башкирии предварительно подтвержден коронавирус у 170 пациентов и сотрудников одной из больниц

11.04 / Сын актера Николая Сморчкова впал в алкогольную депрессию после смерти жены

09.04 / «Вариантов нет, если Вы не Анжелика Варум»: Лариса Гузеева обрекла женщин за 40 на безбрачие

16.05 / Близнецы с двумя разными отцами: В Китае произошел случай с шансом 1 на 10 миллионов

05.04 / Министры Саудовской Аравии – Это Россия отказалась от сделки с ОПЕК+, а не Саудовская Аравия

05.05 / Филипп Киркоров вместе с семьей сдал тест на коронавирус

04.05 / “Очень боимся”: главврач больницы в Коммунарке о ситуации с коронавирусом в России

27.03 / Меган Маркл озвучила фильм о слонах

29.04 / Накажите Путина, а не американский бизнес

25.04 / Созданный в России процессор «Байкал-М» сравнили с аналогами от Intel

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска