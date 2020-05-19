Хит продаж: Стартовую партию смартфона Realme Narzo 10 распродали за две минуты

19.05.2020, 20:09, Разное

Стартовую партию телефона Realme Narzo 10 распродали в течение двух минут. Об этом было сообщено Мадхав Шет, занимающим должность исполнительного директора компании в Индии, в своем аккаунте в Twitter.

Продажи смартфонов Realme Narzo 10 и Realme Narzo 10A были запланированы на март, но в связи с карантином, введенным на територии Индии из-за пандемии COVID-19, произошла задержка. Старт продаж Realme Narzo 10 начался 18 мая. Всю стартовую партию, насчитывающую 70 000 устройств, скупили в течение двух минут. Realme Narzo 10 получил однокристальную систему MediaTek Helio G80 SoC, а также оперативную память в 4 ГБ, и встроенную флэш-память – 128 ГБ. Экран диагональю 6,5 дюйма характеризуется расширением HD+. Квадрокамера имеет 48-мегапиксельный основной датчик изображения. Гаджет получил аккумулятор, емкость которого составляет 5000 мА•ч.

В Индии смартфон оценили в 158 долларов. Продажи Realme Narzo 10A начнутся в стране 22 мая, и его можно будет приобрести по еще более доступной стоимости.