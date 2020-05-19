В Москве работают 711 из 720 крупных и средних предприятий

19.05.2020, 20:08, Новости дня

С 12 мая к работе вернулись промышленные предприятия Москвы, сейчас из 720 крупных и средний промпредприятий работают 711, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он рассказал, что в период ограничений продолжали свою деятельность 350 промпредприятий, которые обеспечивали город продуктами, лекарствами, стройматериалами для больниц и другими необходимыми товарами. А с 12 мая еще 361 предприятие восстановило свою работу, информирует «Российская газета».

«Мы провели мониторинг экономических показателей отраслей промышленности, определили проблемы, с которыми столкнулась промышленность в период пандемии и ограничений, и выделили три группы – менее пострадавшие, пострадавшие и наиболее пострадавшие. На основании этого сейчас прорабатываются меры поддержки как целых отраслей, так и отдельных предприятий», – рассказал вице-мэр.

Заммэра также отметил, что к пострадавшим отнесены пищевая и текстильная промышленность, производство электронного оборудования и ремонт машин, а к наиболее пострадавшим – производство мебели, бумаги и резиновых изделий.

Нефтяная промышленность и фармацевтика относятся к менее пострадавшим отраслям: объем загруженности их мощностей в апреле 2020 года по сравнению с апрелем прошлого года снизился на 4-8%.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, ключевым условием возобновления и продолжения деятельности является строгое соблюдение мер безопасности сотрудников.

«Предприятия возобновили свою работу при условии строго соблюдения мер безопасности сотрудников, сегодня ежедневно на работу в промышленности выходит 381 тыс. человек, все они должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и проходить тестирование. При этом без острой необходимости люди на рабочие места не привлекаются: 31 тыс. сотрудников работают в удаленном режиме, а еще 16 тыс. находятся в отпусках», – добавил он.