Видео: Как человечество учится выводить самолеты в космос

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19.05.2020, 20:08, Новости дня

США в шестой раз отправили на орбиту экспериментальный аппарат Boeing X-37B, единственный подобный корабль в мире. Орбитальный самолет может находиться в космосе более двух лет и возвращаться на Землю. Его задачи засекречены, но скорее всего аппарат создан для отработки технологий космических перехватчиков и военных спутников будущего.

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покорение космоса



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