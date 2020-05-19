Видео: Как человечество учится выводить самолеты в космос

19.05.2020, 20:08, Новости дня

США в шестой раз отправили на орбиту экспериментальный аппарат Boeing X-37B, единственный подобный корабль в мире. Орбитальный самолет может находиться в космосе более двух лет и возвращаться на Землю. Его задачи засекречены, но скорее всего аппарат создан для отработки технологий космических перехватчиков и военных спутников будущего.

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