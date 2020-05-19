Австрия раскритиковала план Меркель и Макрона по оказанию помощи ЕС

19.05.2020, 20:08, Новости дня

Канцлер Австрии Себастьян Курц раскритиковал предложенную президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель программу финансовой помощи странам ЕС, пишет Die Welt.

По мнению Курца, ЕС должен проявить солидарность и предоставить наиболее пострадавшим в результате кризиса на фоне пандемии странам кредиты, а не субсидии, сообщает RT.

«Мы проявим солидарность и поддержим страны, наиболее сильно затронутые коронавирусом, однако этот процесс должен реализовываться с помощью кредитов, а не субсидий», – говорится в заявлении австрийского канцлера.

Напомним, германия и Франция предложили создать временный фонд на 500 млрд евро для восстановления экономики Евросоюза, средства из которого будут направлены в «наиболее пострадавшие секторы и регионы».