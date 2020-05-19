 

Рэпер Моргенштерн вошел в список самых перспективных россиян до 30 лет

19.05.2020, 20:00, Разное

Журнал Forbes опубликовал список самых перспективных россиян до 30 лет. В рейтинг вошел 22-летний рэп-исполнитель
Алишер Моргенштерн, сообщает ToDayNews Ufa.

C 2017 года музыкант ведет свой блог под названием #ИзиРеп, где рассказывает о приемах, которыми пользуются звезды рэп-индустрии. Кроме того, Алишер Моргенштерн сам пишет хиты. Его альбом “Легендарная пыль” набрал 70 миллионов прослушиваний во “ВКонтакте”.



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