Скандалы: «Социальный мониторинг» от мэрии Москвы

19.05.2020, 19:54, Разное

Как столичные чиновники заставляют больных коронавирусом и запертых в карантин людей делать селфи и проходить идентификацию

Как помочь страдающему от коронавируса, если в больнице закончились места? Выслать на самолечение домой. Для надежности — заставить селфиться в постели каждые 20 минут (ночью тоже). Закидать штрафами-штрафами-штрафами. Один пропущенный фотосеанс – с вас 4 тысячи. Хотите поспорить в суде — штраф за покидание квартиры. Такой план спасения пациентов практикует с прошлой недели мэрия Москвы. Похоже на шутку? Пока вы удивляетесь, в цифровой концлагерь запирают уже не только коронавирусных больных, но и поголовно всех с ОРВИ, сезонными аллергиями, насморками и подозрениями на оные.

Москвичам, помещенным в домашний карантин, стали приходить постановления от Главного контрольного управления Москвы о привлечении к административной ответственности и штрафах за неправильное пользование приложением «Социальный мониторинг».

Программа была разработана мэрией Москвы для контроля пациентов с подтвержденным COVID-19, переведенных на домашнее долечивание. 10 мая приложение заправили штрафами.

Пациенты на домашнем карантине обязаны установить «Социальный мониторинг» на свой телефон, если устройства нет – то мэрия доставляет… нет, не лекарства, не кислород, не материальную помощь, как вы могли подумать, а планшеты с предустановленной программой!

Ваше дело – не попытаться выкарабкаться из лап болезни, а слать селфи в программу по каждому ее требованию. А требует она часто — по несколько раз на дню.

Приложение просит загрузить фотографию для подтверждения своего местоположения, нахождение пациента контролируется по GPS. Некоторые больные жалуются, что push-уведомления жужжат каждые 20 минут с 9 утра до 22 вечера. Отчитаться перед цифровым надзирателем нужно немедленно. Не дай бог больному прикорнуть на часок или донести свое тело до душа, больной должен бдеть всегда – иначе счет в Госуслугах.

— Приходит уведомление о необходимости пройти идентификацию. Это значит, что в течение часа вам нужно зайти и сфотографировать своё перевёрнутое лицо. Со вспышкой. Вспышка встроена в приложение и не отключается. Спите вы, ломит тело от температуры, понос у вас кровавый – [всё равно]. Будьте добры, отложите дела и идентифицируйтесь. Когда я болела, то спала по 18 часов. За то, что имела наглость не фотографироваться по полдня была оштрафована, — рассказывает Мария Иванова.

За считанные дни приложение «Социальный мониторинг» в Google Play и App Store стало главной политической площадкой страны.

Сотни попавших в домашний карантин людей обсуждают здесь адекватность мер господдержки, человеческие права и свободы, желают долгой жизни правительству, преимущественно матом и лозунгами.

«Надеюсь, что последнее, что вы увидите перед смертью — это вспышка камеры, когда вы будете делать фото», — пишут люди послания чиновникам, придумавшим приложение.

Из-за дыр у разработчиков пользоваться программой – испытание не из легких даже для людей абсолютно здоровых.

Москвичи устанавливают приложение по несколько дней. При загрузке фото система виснет. Программа шлет штрафы не нарушающим режим, сидящим дома до последнего. И продолжает слать их тем, кого уже выносят на носилках (покинул квартиру!) Избавиться от бешеного тамагочи бывает не просто даже после выписки с больничного и окончания карантинного срока.

Не смог скачать приложение, не смог зарегистрироваться, не работает кабинет, не загрузилось фото, не успел прислать одно из десяти фото в день, программы не было для скачивания в маркете – ваши проблемы, штраф приходит все равно. Не работает приложение даже на девайсах, выданных мэрией. Пациенты называют «Социальный мониторинг» форменным издевательством.

— Вызвали врача, у всей семьи взяли мазки. Выдали постановление о двухнедельном карантине. Мы отрабатывали добросовестно в день по 8 запросов «Социального мониторинга». Врач сказал, если не позвонят, тест отрицательный. Не позвонили. На 15 сутки с чистой совестью уехали на дачу, программу удалили. Но смс с требованиями фото продолжаются до сих пор. По три часа в день тратила, чтобы дозвониться до службы поддержки. Там сказали звонить в поликлинику, чтобы нас сняли с учета. В поликлинике сказали, что результаты по телефону не говорят – приходите лично или ждите недели две-три, пока они до почты дойдут. И так по кругу. Ждем очередных штрафов, — рассказывает Ксения Сафрыгина.

Вся семья вот уже 24 дня не может избавиться от цифрового терроризма даже с отрицательными анализами на руках.

Под замес попадают люди всех полов, возрастов и социальных статусов.

Руководитель отдела мониторинга и анализа партии Яблоко Владимир Перевалов так и не узнал, есть у него коронавирус или нет, ведь кроме СМС с требованиями прислать селфи никаких других вестей от официальных лиц он не получал.

19 апреля он вызвал скорую из-за поднявшейся температуры, а через 10 дней ему пришла СМС, где сообщалось, что он обязан зарегистрироваться в «Социальном мониторинге». По прикрепленной ссылке скачать приложение на iPhone ему не удалось, так как ссылка оказалась битой. До горячих линий Владимир не дозвонился. Как только приложение появилось в App Store, он его сразу скачал, верифицировался и стал слать фотоотчеты. На портале Госуслуг тут же свалились три штрафа по 4 тысячи рублей. Выписавшее их Главное контрольное управление Москвы вообще никак не комментировало нарушения, в кабинет присылали только счета на оплату.

— Я сидел дома все дни при двух человеческих свидетелях и одном кошачьем, не покидал квартиру ни до 3 мая, как мне говорили врачи, ни после. За это время мне ни разу не позвонили – ни врачи, ни контрольные службы, никто не приходил, не проверял мое здоровье и здоровье моих родителей, я выполнил все требования самоизоляции, а в итоге должен родному городу 12 000 рублей, — рассказывает Перевалов.

Приложение «Социальный мониторинг», хотя и просит полный доступ к телефону, о времени проверки не уведомляет — проверку можно пройти, только если ты вовремя зайдешь в кабинет, а что значит это вовремя – нигде не разъяснено, добавляет он.

— То есть я должен сидеть с телефоном в руках и постоянно заходить в приложение — а, что если, например, днем я сплю? Почему бы больному человеку не поспать? Или почему бы ему не работать, раз даже запертым в карантине нужно как-то зарабатывать на жизнь? – говорит политдеятель.

Елене Ладыжниковой на карантине пришлось в одиночестве и с нуля овладевать навыками программиста. В отличие от других людей, у нее даже нет теоретического шанса на техподдержку. Приложение подразумевает только голосовую помощь, а Елена глуха. Особенности общения с людьми с ограниченными возможностями приложение не учитывает, зато штрафы им шлет исправно.

— Меня выписали 1 мая, я была еще слабая, восстанавливалась. Согласие на отслеживание меня в карантине попросили подписать до выписки. Дома через пару дней пришло СМС, в котором просили по ссылке подключить свой смартфон/планшет к программе. И плевать, что у меня их нет или что я не умею ими пользоваться. И плевать, что я глухая — телефон для общения со службой вбит городской, и другой возможности связаться с техподдержкой нет. Спасибо подругам, которые несколько дней просили принести мне смартфон. Принесли, и начался квест. При включении открывается только одно окно — сделать фото в режиме онлайн. И я нажимаю вот на эту зелёную клавишу, и ничего не происходит, лишь снова появляется окно «сделайте фотографию» и всё. Я промучилась весь вечер. Я пытаюсь с половины девятого утра, дважды перегружала смартфон. Батарею перезарядила. И опять окно «нет интернета». Это издевательство над людьми, — рассказывает Елена.

Страшно представить, как будут вести диалог с бездушными машинами слепые или обездвиженные люди.

Как же вообще мы в этом театре абсурда оказались?

— Когда вы начинаете общаться с врачом, вы просто подписываете бумагу, вам ничего никто не разъясняет, потому что врач и сам [ничего] не понимает, говорит, что с них требуют. Если вдруг вы отказываетесь и требуете разъяснений, вас начинают пугать обсерваторами, милицией и прочими «бабайками» в три лица! Лично я расплакалась. Запугивать болеющего человека – это, конечно, первое, чем нужно заняться, — рассказывает Мария Иванова.

Люди подписываются на «Социальный мониторинг» еще и потому, что при принудительном помещении в обсерватор, которым пугают, вероятность подхватить COVID-19 значительно выше, чем во всех остальных случаях.

Пожаловаться на беспричинные штрафы по сути некуда. Достучаться до техподдержки удается единичным счастливчикам, и то отменить санкции через колл-центр еще никому не удалось. «Там говорят: это всё Правительство Москвы или автомат или просто говорят, что с этим вопросом не к ним», — рассказывают пользователи.

Приложение «Социальный мониторинг» завалено в маркетах отрицательными отзывами, все называют его кривым и нерабочим и больше 1 звезды не дают. В столичной мэрии же говорят, что ошибка при начислении штрафов «маловероятна».

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков свою уверенность в надежности системы аргументирует тем, что «ни один из 35 тысяч штрафов пока обжалован не был». Несогласным со штрафами гражданам чиновник предлагает получить постановление по почте и в течение 10 дней (!) обжаловать его в суде. Ничто в этой своей рекомендации Евгения Данчикова не смущает. Ни то, что тяжело больного пациента ставят на счетчик по дням, ни то, что больной при этом сам должен доказывать, что он не жираф. Об опасности, которую представляет для окружающих зараженный человек, вынужденный мотаться по городу, адвокатам и судам, Данчиков, видимо, и не вспоминает. Все это, просто напомним, чиновники называют мерами защиты от коронавируса.

Тем временем, легким движением руки приложение для отслеживания больных с COVID-19 элегантно превращается в инструмент тотальной слежки.

В цифровой ошейник, будут попадать и уже попадают все, кто имел смелость в эти дни обратиться в больницу с чем-то похожим на простуду.

Об этом стали открыто говорить врачи. Завотделением ГБУЗ Городской клинической больницы №40 Андрей Гришковец предупреждает, что будет, если прийти в поликлинику с простудными симптомами.

— К вам придет врач и выпишет лист нетрудоспособности. Вам будет запрещено две недели выходить из квартиры, ваше лицо будет включено в городские системы слежения. Вынуть потом это лицо из базы будет крайне сложно, если вообще возможно. Сроков автоматического окончания слежения нет — до тех пор, пока система не решит, что за вами можно перестать следить, — говорит он.

Человек, пожаловавшийся на ОРВИ, автоматом попадает под «Социальный мониторинг». Если вы ее не сможете установить, или она будет «падать», система будет штрафовать вас всякий день, пока не установите или не наладите ее работу. Никаких предупреждений — автоматический штраф 4 тыс. Если ваше состояние потребует госпитализации — система решит, что вы покинули помещение и оштрафует вас. Доказывать, что вы были госпитализированы, будете потом в суде. Для этого нужно получить все постановления о штрафах, но вы не сможете покидать дом. С высокой долей вероятности, вы не сможете никуда дозвониться — все «горячие линии» перегружены, персонал не может ответить на многие вопросы. Система может помочь вашему здоровью только в одном случае — если требуется высокопоточный кислород. Все остальное – иллюзия, — подытоживает руководитель медучреждения.

Есть ли какая-то надежда, что власти Москвы свою изобретательность направят, наконец, в русло помощи заболевшим, а не будут их всячески наказывать за то, что они заболели? – задаются справедливым вопросом попавшие в цифровые кандалы пациенты. И уж тем более за гранью понимания – ну, как можно сдирать деньги с людей всего лишь с ПОДОЗРЕНИЕМ на вирус, добровольно засевших на полмесяца в безвылазный карантин ради гипотетической безопасности окружающих – и за что? За то, что не успел прислать селфи…

Автоматическое присуждение штрафов стало возможным из-за недавно внесенных в КоАП Москвы изменений. Поправки позволяют наказывать больных «без суда и следствия» и даже без их участия — только на основе данных с «технических устройств и программного обеспечения».

Юрист Иван Ежиков, объявивший о помощи оштрафованным «Социальным мониторингом», призывает людей обязательно обжаловать постановления.

— Людей штрафуют по ст. 3.18.1 КОАП г. Москвы за неосуществление регистрации в программе. Штрафы эти, как и сама идея привлечения к ответственности через программку – незаконные. Согласно законам РФ, административное правонарушение фиксируется исключительно составлением протокола и только в присутствии лица, в отношении которого возбуждается дело. До сих пор исключение из правил было всего одно – парковка на газоне, документировалась автоматически посредством технических средств с функциями фото-, видеосъемки. Умники из мэрии решили, что им можно все и распространили автоматическую фиксацию на Главу 3 “АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ”.

Причем им мало было наплевать на положение федерального кодекса, которое говорит о том, что фиксировать нарушения можно только с помощью сертифицированного и проверенного оборудования. Над законом решили глумиться всласть и позволили себе штрафы выписывать через обычное городское видеонаблюдение и вообще всеми доступными средствами. То есть всем, чем угодно теперь можно фиксировать какие угодно нарушения, связанные с коронавирусом, решили в мэрии, и депутаты Мосгордумы радостно вписали это в закон, — комментирует Иван Ежиков.

Юрист подмечает, что одной фиксации нарушения недостаточно. Для привлечения к ответственности, как диктует закон, необходимо еще доказать вину человека, то есть действие осознанное или совершенное по неосторожности, приведшее к нарушению. Никакое приложение доказательств вины предоставить не может.

Месяц назад в интернете смеялись над мемом, где полицейские радостно бежали с дубинками на людей: «Бить, штрафовать, сажать». Вдумчивый наблюдатель спрашивал бегущих: «Как это поможет в борьбе с коронавирусом»? Полицейские в недоумении оглядывались и переспрашивали: «С каким коронавирусом?» Команда Собянина сегодня как будто присоединилась к бегущим с дубинками.

Понесет ли мэрия ответственность за «самодеятельность»? И кто вернет и без того стремительно нищающим людям 35 тысяч выписанных оброков?

Юлия Сунцова