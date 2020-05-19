Минздрав поддержал повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

19.05.2020, 19:53, Новости дня

Минздрав поддерживает предложение повысить минимальный возраст продажи алкоголя в РФ с 18 лет до 21 года, в ведомстве считают это эффективной мерой для сокращения прямых рисков для здоровья, а также для уменьшения числа ДТП и преступлений, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

«Министерство здравоохранения поддерживает инициативы по увеличению возраста продажи алкоголя, поскольку известно, что потребление алкоголя, особенно крепкого, ассоциировано с повышением риска смерти в трудоспособном возрасте», – сказал замглавы Минздрава РИА «Новости».

По его словам, повышение минимального возраста продажи крепкого алкоголя является мерой для снижения не только прямых рисков для здоровья молодых людей, связанных с отравлением алкоголем и развитием алкоголь-ассоциированных заболеваний, но и сокращением числа ДТП, преступлений и других негативных социальных последствий.

Идею повысить минимальный возраст продажи спиртных напитков поддержал также депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

По его мнению, США в этом плане поступают правильно. «Американцы отнюдь не наши друзья, по крайней мере на уровне нынешнего правительства, и у них много, в том числе безобразия, с коронавирусом, но то, что это первая страна, которая приняла решение о продаже алкоголя в 21 год и придерживается его, это очень правильное решение», – сказал Онищенко.

Депутат считает, что вопрос повышения возраста продажи алкоголя должен быть урегулирован федеральным законом, однако против этого, как он полагает, будет выступать алкогольное лобби.

«Все наше алкогольное лобби, которое является в сотни раз гораздо более опасным для нашего народа врагом, чем все коронавирусы, которые уже приходили и придут еще на нашу российскую землю, сейчас всполошится и будет истерически, третируя, обманывая, дискредитируя, выступать против этой инициативы. Но это делать надо», – добавил Онищенко.

Он напомнил, что министр здравоохранения Михаил Мурашко и ранее предлагал подумать о повышении возраста продажи спиртных напитков. Однако, по мнению Онищенко, повышать этот возраст надо было «еще вчера».

Напомним, Совет Федерации планирует рекомендовать кабинету министров повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.