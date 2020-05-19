В челябинском лесу найдены десятки новых иномарок

19.05.2020, 19:53, Новости дня

Жители Челябинска обнаружили в лесу около озера Смолино почти 50 новых автомобилей Toyota Camry. В администрации города пояснили, что машины были куплены для саммитов ШОС и БРИКС.

Автомобили стоят на улице на территории Челябинского областного центра реабилитации, при этом с дороги их не видно. По данным источников портала 74.RU, иномарки стоят там уже около полугода.

«Их там около 50. Стоят примерно полгода, еще до зимы пригнали небольшими партиями, Никто на них ещё не ездил. Часть перегнали с улицы Лесопарковой, часть совсем новые, их купили специально под саммиты», – рассказали источники.

Портал пишет, что партию автомобилей правительство закупало осенью. Аукцион власти объявили в октябре 2019 года, где было представлено два лота, каждый – на 25 машин цвета «черный металлик». Условия и первоначальная сумма контракта в обоих случаях составили 59 млн 729 тыс. Требовалось поставить и машины, и комплектующие для них (шины и диски). Заказчиком, по данным издания, выступило областное государственное казенное учреждение (ОГКУ) «Комбинат транспортного обеспечения».

В правительстве Челябинской области пояснили, что 50 машин Toyota закупались для проведения «саммитов ШОС и БРИКС и иных протокольно-организационных мероприятий».

«Потребность в ней была продиктована необходимостью замены выработавших свой ресурс автомобилей. Около 50% автопарка – автомобили с пробегом более 200 тыс. км, старше 10 лет. Затраты на их ремонт и содержание сопоставимы, а иногда и превышают рыночную стоимость этих автомобилей. Обновление автопарка позволит снизить затраты на техническое обслуживание и ремонт устаревших транспортных средств. По требованиям тендера, все автомобили должны быть выкрашены в черный металлик, оснащены 181-сильным мотором и автоматической коробкой передач. Кроме того, они должны иметь черный кожаный салон, датчик дождя, камеру заднего вида, подогрев сидений и солнцезащитные шторки. Каждая Toyota Camry обошлась в 1,97 млн рублей», – сообщили в правительстве региона.

Там пояснили, что территория в районе озера Смолино принадлежит управлению делами правительства Челябинской области и была выбрана в связи с имеющейся там возможностью расположения автомобилей на охраняемой стоянке.

В правительстве добавили, что автомобили будут использоваться по назначению, однако когда это планируется сделать, не сообщили.

Напомним, президент Владимир Путин заявил, что саммиты БРИКС и ШОС в рамках председательства РФ состоятся в Петербурге, а не в Челябинске, как было запланировано изначально.