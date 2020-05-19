Мнение: О центре NATO StratCom в Латвии

19.05.2020, 19:50, Разное



О центре NATO StratCom в Латвии

В рамках реализации концепции "мягкой силы" руководством НАТО 20 августа 2015 г. открыт в г. Рига (Латвия) Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (стратегической пропаганды) (NATO StratCom CoE). О нем мы упоминали многократно (здесь (https://t.me/cyber_Mip/929?single), здесь (https://t.me/cyber_Mip/1069) и здесь (https://t.me/cyber_Mip/1262), и это не полный список).

По заявлению руководителей альянса, создание Центра стало ответом НАТО на активизацию деятельности России в информационном пространстве.

Основным предназначением данной структуры являются обмен опытом и координация деятельности натовских структур, занимающихся информационными и психологическими операциями, публичной дипломатией и связями с общественностью.

Кроме того, центр осуществляет подготовку специалистов в области стратегических коммуникаций, проводит различного рода научно-исследовательские работы по обобщению опыта информационных кампаний и выработке новых форм и методов психологического воздействия на целевые аудитории.

Центр передового опыта НАТО функционирует в тесном сотрудничестве с Таллинским Центром обмена передовым опытом в области киберобороны НАТО (CCDCOE)(более подробно расскажем о нем в следующий раз).

Основные задачи центра:

Изучение и анализ информационной среды, определение тематик и форм воздействия на определенную целевую аудиторию;

Формирование в странах, входящих в зону интересов НАТО, из подверженных манипулированию групп населения радикальной оппозиции;

Организация PR-деятельности (формирование позитивного отношения к политике блока);

Консультации по вопросам современных тенденций развития информационного пространства;

Содействие проводимым исследованиям в области использования технологий иформационного воздействия в военных целях;

Разработка способов и методов противодействия информационно-пропагандистской деятельности не входящих в евроатлантические структуры государств;

Разработка специализированных научно-образовательных программ по популяризации деятельности альянса.

https://t.me/cyber_Mip – цинк (ТК-канал "Кибервойна и мир")

PS. Конечно, было бы интересно посмотреть закулисы данный структуры, как это было с публиковавшимися не так давно документами 83-го Центра ИПСО ССО ВСУ.

Вот эти деятели в Твиттере https://twitter.com/LT_MFA_Stratcom



Вот они качают тему "ужасов сталинских преступлений" по поводу депортации крымских татар



А вот и "разоблачения" ГУЛАГа



"Разоблачение" СССР и железного занавеса.



“Всемирный индекс свободы”.

Также на странице можно найти весь суповой набор о:

1. Преступлениях сталинского режима.

2. Дезинформации Кремля по поводу коронавируса.

3. Дезинформации Кремля по поводу Пакта Молотова-Риббентропа и начала второй мировой войны.

4. Угрозе России странам Балтии и Восточной Европы.

5. Об оправданности борьбы латвийских коллаборационистов.

6. Об "оккупации СССР Восточной Европы".

В общем, можете сами оценить основные нарративы, которые ретранслируют американские центры информационно-психологической войны.

Потом можете посмотреть на аутистов, которые эти нарративы у нас повторяют и сделать выводы.