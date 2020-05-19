 

Основателя «желтых жилетов» задержали во Франции за избиение подростка

19.05.2020, 19:48, Новости дня

Во Франции задержан основатель движения «желтых жилетов» Эрик Друэ, его подозревают в избиении несовершеннолетнего.

Друэ вмешался в ссору между своей подругой и ее 13-летним сыном в их доме, после чего произошла «большая свалка», передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

Инцидент произошел 18 мая в коммуне Домон в департаменте Валь-д’Уаз.

Напомним, в сентябре 2019 года парижский суд приговорил основателя движения «желтых жилетов» Эрика Друэ к штрафу в 500 евро условно за ношение деревянной дубинки на акции протеста.

Движение протеста «желтых жилетов» возникло во Франции осенью 2018 года на фоне повышения тарифов на автомобильное топливо. Позднее протестующие включили в свои требования политические вопросы, включая отставку Макрона с поста президента.



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