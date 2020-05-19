 

Психолог рассказал о типе мышления верящих в теории о массовом чипировании людей

19.05.2020, 19:48, Новости дня

Люди, склонные доверять интуиции и чувствам, наиболее уязвимы перед теориями заговора, в том числе о массовом чипировании, сообщил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов.

Ранее в Генеральной прокуратуре выявили в интернете фейки о том, что распространение коронавирусной инфекции является продуманной спецоперацией для чипирования людей, и потребовали от Роскомнадзора ограничить к таким записям доступ.

«У нас есть несколько форм мышления, среди них отмечается эзотерическое мышление, когда человек склонен верить в магию, чудо, приметы и так далее. Оно нам досталось от наших древних предков и компенсируется конструктивным мышлением. Но, к сожалению, в стрессогенные моменты эзотерическое мышление обостряется, а конструктивное – притупляется. Отсюда и страх слежки, чипирования, антипрививочные движения – сейчас все это усиливается», – говорит Ениколопов.

Он объясняет, что эзотерическое мышление есть абсолютно у каждого, вне завичимости от возраста или образования. У одних оно выражается слабо, например, человек не верит ни в какие магические свойства или приметы, но при этом имеет рубашку, в которой ему везет на экзаменах или собеседованиях. А есть те, у кого преобладают интуиция и чувства, они склонны к переживанию мистических ощущений, и как раз являются сторонниками различных теорий заговора.

В начале мая выпуск передачи «Бесогон ТВ» режиссера Никиты Михалкова сняли с эфира «России 24», где он рассказывал о проекте американского бизнесмена Билла Гейтса по чипированию людей для последующего контроля за ними.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / ЭИСИ представил новые региональные практики

25.04 / Грузовой корабль “Прогресс” отправился к МКС

23.04 / К Путину вызвали оккультиста. Главное из Telegram-каналов

20.04 / Коронавирус в Италии. Число пациентов в реанимациях сократилось до минимума за месяц

17.04 / РПЦ заявила о материальных сложностях из-за коронавируса

07.05 / Победитель конкурса «Лидеры России» стал и.о. мэра Нижнего Новгорода

27.04 / Audi тестирует новое поколение седана RS3 на Нюрбургринге

29.04 / Учитель на Украине с помощью кастрюли на голове объяснила про «евромайдан»

04.04 / Жертвами коронавируса в США стали более 7 тыс. человек

17.05 / Россияне смогут увидеть МКС невооруженным глазом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска