Психолог рассказал о типе мышления верящих в теории о массовом чипировании людей

19.05.2020, 19:48, Новости дня

Люди, склонные доверять интуиции и чувствам, наиболее уязвимы перед теориями заговора, в том числе о массовом чипировании, сообщил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов.

Ранее в Генеральной прокуратуре выявили в интернете фейки о том, что распространение коронавирусной инфекции является продуманной спецоперацией для чипирования людей, и потребовали от Роскомнадзора ограничить к таким записям доступ.

«У нас есть несколько форм мышления, среди них отмечается эзотерическое мышление, когда человек склонен верить в магию, чудо, приметы и так далее. Оно нам досталось от наших древних предков и компенсируется конструктивным мышлением. Но, к сожалению, в стрессогенные моменты эзотерическое мышление обостряется, а конструктивное – притупляется. Отсюда и страх слежки, чипирования, антипрививочные движения – сейчас все это усиливается», – говорит Ениколопов.

Он объясняет, что эзотерическое мышление есть абсолютно у каждого, вне завичимости от возраста или образования. У одних оно выражается слабо, например, человек не верит ни в какие магические свойства или приметы, но при этом имеет рубашку, в которой ему везет на экзаменах или собеседованиях. А есть те, у кого преобладают интуиция и чувства, они склонны к переживанию мистических ощущений, и как раз являются сторонниками различных теорий заговора.

В начале мая выпуск передачи «Бесогон ТВ» режиссера Никиты Михалкова сняли с эфира «России 24», где он рассказывал о проекте американского бизнесмена Билла Гейтса по чипированию людей для последующего контроля за ними.