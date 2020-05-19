Лавров обсудил с Маасом заявление об ответственности за Вторую мировую войну

19.05.2020, 19:48, Новости дня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре с немецким коллегой Хайко Маасом его заявление об ответственности Германии за развязывание Второй мировой войны.

«Лавров отметил, что высказывания Мааса о неприемлемости искажения исторической правды о развязывании войны в его авторской статье в журнале «Шпигель» от 8 мая с.г. прозвучали особенно актуально в год празднования 75-й годовщины освобождения Европы от нацизма», – говорится в заявлении на сайте МИД России.

Указывается, что стороны также обсудили вопросы отношений двух стран, а также ряд международных тем.

«При рассмотрении вопросов урегулирования внутриукраинского конфликта Лавров указал на важность побуждения Киева к безусловному и полному выполнению договоренностей, достигнутых по итогам саммита глав государств «нормандского формата» 9 декабря 2019 г. в Париже и подлежащих практической реализации через механизмы Контактной группы», – информирует МИД.

Кроме того, главы МИД высказались за координацию усилий по противодействию коронавирусу, выразив надежду, что этому поспособствует 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Накануне Дня Победы Хайко Маас и немецкий историк, профессор Андреас Виршинг опубликовали статью, в которой говорится, что только одна Германия несет ответственность за начало Второй мировой войны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Маас таким образом подвел черту под попытками некоторых западных стран исказить итоги Второй мировой.