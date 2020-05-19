 

Когда слова не нужны: 30 романтичных фотографий, на которых Меган Маркл и принц Гарри признаются друг другу в любви

19.05.2020, 19:44, Разное

Ровно два года назад, 19 мая 2018-го, весь мир наблюдал за сказкой наяву: принц женился на простолюдинке. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл была, пожалуй, одной из немногих королевских свадеб, которой предшествовало большое количество скандальных новостей. Буквально за три дня до церемонии стало известно, что на ней не будет присутствовать один из ее главных участников – отец Меган, Томас Маркл. Планы пришлось резко менять: в итоге Меган зашла в часовню в одиночестве, а на середине пути ее ждал отец Гарри, принц Чарльз, который и проводил невестку до алтаря.

Скандалы продолжили преследовать пару и после свадьбы, в результате чего Меган и Гарри приняли решение выйти из состава “старших” членов британской королевской семьи и переехать из Великобритании в США. И хотя супруги частенько становятся объектами критики от мировых СМИ и пользователей социальных сетей (и даже от собственной семьи), стойко держать оборону и принимать собственные решения им помогает единство между собой и любовь. За эти два года мы не раз наблюдали их проявления нежности и заботы по отношению друг к другу, их влюбленные взгляды, романтичные жесты и даже – объятия и поцелуи, что противоречит королевскому протоколу. В честь второй свадебной годовщины Меган и Гарри мы собрали более 30 фотографий, на которых они негласно – с помощью действий или взглядов – признаются друг другу в любви и доказывают, что они на одной волне. 

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