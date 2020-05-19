 

BFM TV – мимо урны — улицы Парижа усыпаны использованными масками и перчатками

19.05.2020, 19:42, Новости дня

После снятия карантина французы привыкли носить маски и перчатки, но многие не доходят до мусорных баков и выбрасывают их прямо на улице, передаёт BFM TV. Мэрия Парижа и мусорщики предупреждают, что такие действия повышают риск подхватить коронавирус, при этом главы других городов уже ввели штрафы за ненадлежащую утилизацию средств защиты.

С началом выхода из карантина у людей, кажется, появилась привычка носить маски — чего не скажешь о привычке выбрасывать их в урны. Всё больше хирургических масок и использованных перчаток остаются на земле.

ЖЕНЩИНА: Это настоящий скандал. Урны расположены каждые 1520 метров, но непонятно, почему мы находим всё на земле. Сейчас чаще всего это маски.

ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Это недопустимо! Я не понимаю. Ведь есть же урны, так что можно выбросить туда. Нужно принимать какие-то меры.

ТРЕТЬЯ ЖЕНЩИНА: Конечно, это очень прискорбно, потому что мы с таким трудом получили эти маски. К тому же они могут переносить тот самый коронавирус или микробы, да?

Новый тип загрязнения наблюдается во многих городах и раздражает мусорщиков.

МУСОРЩИКИ: Нужно раздать им мётлы, эти люди не заслуживают масок.

В разгар эпидемии COVID-19 они предупреждают об опасности заражения. Мэрия Парижа также предупреждает об этом жителей города.

ПОЛЬ СИМОНДОН, помощник мэра Парижа, отвечающий за чистоту и утилизацию отходов: Чтобы продолжать защищать других и также позаботиться о мусорщиках, которые работали на протяжении всего карантина и помогали нам справиться с этим кризисом, в идеале использованные маски, перчатки и носовые платки надо положить дома в пакет и продержать там 24 часа. По истечении 24 часов их выбрасывают в урну. Таким образом вы позаботитесь обо всех: о себе, а также о мусорщиках, которым поручат опустошить урны.
    
Во время карантина многие местные власти стали наказывать за выбрасывание средств защиты в общественных местах штрафом в 68 евро. 

Дата выхода в эфир 17 мая 2020 года.



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