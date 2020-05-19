Трамп пригрозил прекратить финансирование ВОЗ на постоянной основе

19.05.2020, 19:35, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявляет, что приостановка финансирования Всемирной организации здравоохранения может стать постоянной, если организация «не обещает провести масштабные существенные усовершенствования в течение 30 дней».

В письме генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу Трамп сделал несколько критических замечаний, которые, по его словам, подкрепляют его обвинение в том, что в ходе пандемии коронавируса ВОЗ продемонстрировала «настораживающую нехватку независимости от Китайской Народной Республики».

«Очевидно, что многократные ошибки с Вашей стороны и со стороны Вашей организации в ситуации с пандемией обошлись миру крайне дорого. Всемирная организация здравоохранения может двигаться вперед, только если действительно продемонстрирует свою независимость от Китая», – написал Трамп.

По словам американского лидера, ВОЗ неоднократно делала «неточные или вводящие в заблуждение» заявления о вирусе, не оказала должного давления на Китай, чтобы тот своевременно допустил в страну международных экспертов, а также одобрила запрет на передвижения внутри Китая, но выступила против решения Трампа запретить въезд в США из КНР.

Официальный представитель МИД КНР во вторник назвал письмо Трампа попыткой очернить Китай и обвинил США в уклонении от международных обязательств.

Гебрейесус в прошлом месяце выразил сожаление по поводу решения Трампа приостановить финансирование ВОЗ.

В понедельник, выступая на заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения, он высказался в защиту политики ВОЗ в связи с коронавирусом.