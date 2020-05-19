США начнут поставки аппаратов ИВЛ в Россию на этой неделе

19.05.2020, 19:35, Новости дня

Соединенные Штаты во вторник заявили, что на этой неделе начнут доставлять 200 аппаратов искусственной вентиляции легких в Россию, которая занимает второе место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Во вторник было объявлено еще о 9 263 новых случаях и 155 смертях. Всего в стране заразились 299 941 человек, умерли – 2 827. Больше случаев зафиксировано только в США.

Четвертый день подряд число новых случаев оказывается меньше 10 000. Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник заявил, что рост числа случаев заражения прекратился, и отметил другие позитивные признаки.

Как сообщило во вторник агентство «Интерфакс», сам Мишустин, заразившийся ранее коронавирусом, выписан из больницы и работает в обычном режиме.

По словам посольства CША в Москве, российский президент Владимир Путин попросил помощи у Вашингтона, и президент Дональд Трамп предложил отправить в Россию 200 аппаратов ИВЛ американского производства.

Двое президентов побеседовали по телефону 7 мая.

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что аппараты планируется доставить двумя самолетами и что все расходы берет на себя Вашингтон.

«Надеюсь, что они (аппараты) будут помогать преодолевать нынешнюю ситуацию», – заявил он в ходе телеконференции с журналистами.

Как сообщают в посольстве, первая партия – 50 аппаратов – должна быть готова к отправке в среду, а остальные 150 будут отправлены вскоре после этого.

В начале апреля Россия направила в США партию собственных аппаратов ИВЛ, однако, по словам американских властей, в итоге они не пригодились.

На прошлой неделе поступили сообщения о том, что аппараты «Авента-М» привели к возникновению пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. В связи с этим применение всех аппаратов, произведенных после 1 апреля, приостановлено.