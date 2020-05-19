Эксперт назвал вероятные точки роста экономики РФ после выхода из режима ограничений

19.05.2020, 19:30, Новости дня

Самоизоляция подстегнула переход отечественного бизнеса на «цифру». Этот тренд сохранится и после выхода из режима ограничений, что окажет положительное влияние на рост производительности. Об этом сказал ВЗГЛЯД экономист Иван Никонов, комментируя возможные сценарии развития экономики после «коронакризиса».

«На этапе восстановления экономики может проявиться отложенный на время кризиса потребительский спрос, в первую очередь, в секторе непродовольственных товаров», – прогнозирует Иван Никонов, научный сотрудник Центра макроэкономических исследований Научно-исследовательского финансового института Минфина.

Однако в первую очередь, полагает эксперт, драйвером восстановления экономики должна стать IT-отрасль. «Диджитализация, использование цифровых технологий для бизнес-процессов, стала особенно необходимой и важной в условиях самоизоляции. Это ускорило процессы цифровой трансформации делового мира России», – отметил Никонов. Поскольку этот тренд сохранится и после выхода из режима ограничений, указанные изменения окажут непосредственное влияние на производительность и, в конечном счете, на экономический рост, полагает эксперт.

Ранее о том, что вызванный коронавирусом кризис не только несет в себе угрозы, но и открывает перед бизнесом новые возможности, заявляли представители Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП). «Начался всплеск цифровизации экономики. Скорее всего, мы за один год пройдем тот путь, который так бы занял у нас 5-10 лет. Также очевидно, что будет активно развиваться сфера удаленного обслуживания населения», – говорил газете ВЗГЛЯД председатель совета ТПП по инвестиционной политике Владимир Гамза.

Во вторник премьер Михаил Мишустин пообещал, что правительство в ближайшее время подготовит общенациональный план восстановления экономики. Таким образом будет выполнено поручение президента Владимира Путина о подготовке к 1 июня плана действий по нормализации деловой жизни в стране.